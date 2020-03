मुश्किल में कमलनाथ, गवर्नर का आदेश- 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट, 22 विधायकों के इस्तीफे से अल्पमत में सरकार

भोपाल. मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार देर रात आदेश जारी कर फ्लोर टेसट कराने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने आदेश देते हुए कहा कि 16 मार्च को कमलनाथ सरकार अपना बहुमत साबित करे। राज्यपाल के आदेश के अनुसार, सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग होगी। मतदान सिर्फ बटन दबाकर होगा। मतदान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बता दें कि शनिवार को भाजपा नेताओं ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की थी।

Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon: Floor test in #MadhyaPradesh Assembly to be held on March 16. pic.twitter.com/OFDsnLkSt8

सीएम ने कहा था मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार

मध्यप्रदेश की सियासी उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा था मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले बेंगलुरू में बंधक विधायकों को मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ ने कहा था हम सदन में बहुमत साबित करेंगे।

Madhya Pradesh Assembly Speaker Narmada Prasad Prajapati accepts resignation of six Congress MLAs - Imarti Devi, Tulsi Silawat, Pradhuman Singh Tomar, Mahendra Singh Sisodia, Govind Singh Rajput and Prabhu Ram Chaudhary. They were earlier removed from the state Cabinet. pic.twitter.com/XQrGYJpM7L