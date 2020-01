'सरकार एक पाकिस्तानी मुस्लिम (अदनान सामी) को नागरिकता दे सकती है, तो CAA को लाने की क्या जरूरत है'

भोपाल/ सीएए को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वह सीएए के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों में भी जा रहे हैं। वहीं, पाकिस्तानी से आए सिंगर अदनाना सामी को सरकार ने पहले भारतीय नागरिकता दी और अब पद्मश्री से सम्मानित करेगी। इसे लेकर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

लोहा व्यवसायी और निर्माता संघ द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अदनान सामी को नागरिकता की सिफारिश करने के लिए मेरी आलोचना हुई थी। मुझे खुशी है कि उन्हें नागरिकता मिली और पद्मश्री। यदि सरकार एक पाकिस्तानी मुस्लिम को नागरिकता दे सकती है, तो सीएए लाने की क्या जरूरत है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए लागू किया गया है।

Congress' Digvijaya Singh: I was criticised for recommending citizenship to Adnan Sami. I'm happy that he got citizenship&Padma Shri. If govt can grant citizenship to a Pakistani Muslim, what is need to bring CAA? It has been implemented to create a rift between Hindus & Muslims. pic.twitter.com/NrPIA4sKrN — ANI (@ANI) January 26, 2020



अदनान सामी को दी बधाई

इस कार्यक्रम में जाने से पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पद्मश्री मिलने पर अदनान सामी को बधाई भी दी। उन्होंने लिखा था कि सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। मुझे बहुत खुशी है कि अदनान सामी प्रसिद्ध गायक और संगीतकार और पाकिस्तानी मुस्लिम आप्रवासी को भी पद्मश्री दिया गया है। मैंने उन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए भारत सरकार को उनके मामले की भी सिफारिश की थी। उन्हें मोदी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।

Congratulations to all Padma Awardees. I am very happy that Adnan Sami famous singer and musician and Pakistani Muslim immigrant has also been given Padma Shri. I had also recommended his case to GOI for giving him Indian Citizenship. He was given Indian Citizenship by Modi Govt. — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 26, 2020

सीएए क्यों

दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट में कहा है कि किसी भी धर्म और व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देने का पूर्ण अधिकार पहले से ही भारत सरकार के पास है। फिर सीएए क्यों। बस भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के किसी मुस्लिम पर कोई केस चल रहा हो और वह भारतीय नागरिकता चाहता हो तो भारत सरकार क्या करेगा।

GOI had full rights to give Citizenship to anyone from any religion who sought Indian Citizenship. Then why CAB/CAA? Just to polarise Indian Polity further. What would GOI do now if any Muslim of Eminence if prosecuted in Pak Afghanistan or Bangladesh seeks Indian Citizenship? — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 26, 2020

शाहीन बाग भी गए थे दिग्विजय

दरअसल, कांग्रेस पार्टी लगातार सीएए के विरोध में है। दिग्विजय सिंह भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। वह दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में भी शामिल होने गए थे। साथ ही भोपाल में सीएए के विरोध में निकाली गई रैली में भी सीएम के साथ शामिल हुए थे। वहीं, मध्यप्रदेश में सरकार ने पहले ही सीएए लागू करने से मना कर दिया है। हालांकि नागरिकता का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होता है।