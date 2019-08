भोपाल. मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) को विशेषाधिकार देने वाले धारा 370 ( Article 370 ) का खत्म कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से धारा 35A ( Artical 35A ) भी हटा दी गई है। वहीं, मोदी सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन का भी संकल्प पेश किया, जो राज्यसभा में पास हो चुका है। अब जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश ( union territory ) बन गया है, जबकि लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करते हुए अलग केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। मोदी सरकार ( Modi government ) के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। वहीं, लोकसभा सांसद जीएस डामोर ने मोदी को भारत रत्न देने की मांग की है।



क्या कहा जीएस डामोर ने

मध्यप्रदेश के झाबुआ-रतलाम से सांसद गुमान सिंह डामोर ( जीएस डामोर ) ने धारा 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी को भारत रत्न ( bharat ratna ) देने की मांग की है। डामोर ने कहा- मोदीजी युगपुरूष हैं। कई देशों ने उन्हें सम्मान दिया है। मोदी सरकार के धारा 370 हटाने के फैसले से करोड़ों भारतीय खुश हैं। मैं मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। आपको बता दें कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

BJP MP Guman Singh Damor during Zero Hour in Lok Sabha, earlier today: Modi ji is 'yugpurush'. Many foreign countries have conferred awards to him. By taking a decision today, he has made crores of Indians happy. I demand that he should be awarded Bharat Ratna. #Article370revoked pic.twitter.com/1ixv8DzP1I