गुटखा कारोबारियों पर जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, 225 करोड़ की कर चोरी पकड़ी

इंदौर। मध्यप्रदेश की तीन पान मसाला और तंबाकू कंपनियों के 16 स्थानों पर बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई है, जिसमें 225 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी (GST) चोरी का पता चला है। यह कार्रवाई जीएसटी की खुफिया महानिदेशालय (GST Intelligence) और राजस्व खुफिया निदेशालय की ओर से संयुक्त रूप से की गई थी।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Service Tax ) खुफिया महानिदेशालय ने शनिवार को बताया कि इस अभियान के बाद 1.74 करोड़ रुपए के अघोषित तैयार माल, कच्चा माल, 15 मशीनें और 10 ट्रक को जब्त किया गया है। इनका इस्तेमाल पान मसाला और तंबाकू के निर्माण में किया गया। यह कंपनियां काफी समय से लॉकडाउन में कई राज्यों में अवैध रूप से पान मसाला बनाकर बेच रही थी। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर के माटा परिवार के कई ठिकानों पर छापामारी की गई थी।

30 मई को हुई इस कार्रवाई में 8 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी सामने आई थी। जीएसटी एक्ट के तहत डीजीजीएसटी ने संजय माटा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 17 जून तक के लिए जेल भेज दिया था। जबकि उसका भाई फरार था।

कोरोना काल का उठा रहे थे फायदा

मध्यप्रदेश के इंदौर में अवैध रूप से तम्बाकू युक्त पान मसाला बनाने की फैक्ट्री, आपूर्ति और उसकी बिक्री काफी समय से की जा रही थी। कोरोना महामारी के चलते लगे देशभर में लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर यह लोग टैक्स की चोरी कर अवैध रूप से ट्रकों में भरकर पान मसाला अन्य राज्यों में बेच रहे थे। यह पान मसाला ओरल कैंसर का कारण बनते हैं साथ ही इसको चबाने के बाद थूकना भी गैरकानूनी है। ऐसे समय में जब कोरोना से बचाव के लिए थूकने पर पाबंदी है, ऐसे समय में यह अवैध कारोबार चल रहा था। इससे पहले भी इंदौर में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से पान मसाला का व्यापार कर करोड़ पति बन गया।



