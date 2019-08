गुजरात में दीवार गिरने से मध्यप्रदेश के 8 लोगों की मौत, झाबुआ के रहने वाले हैं सभी

भोपाल. भारी बारिश की वजह से गुजरात ( Gujrat ) के मोरबी ( morbi ) जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां दीवार गिरने से आठ लोगों की मौत ( 8 people die ) हुई है। सभी मृतक मध्यप्रदेश के झाबुआ के रहने वाले हैं। ये लोग वहां मजदूरी करने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि अभी कई लोग घायल भी हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा मोरबी शहर के कांडला बाईपास रोड के पास दीवार गिरने से हुई है। अब तक इस हादसे में आठ लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हादसे के बाद वहां तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया था। मलबे में दबे लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है।

मजदूर थे सभी

मध्यप्रदेश के झाबुआ रहने वाले ये सभी लोग मोरबी के पास कामधेनु पार्टी प्लॉट में झोपड़ीनुमा घर बनाकर रह रहे थे। मरने वालों में पांच महिला, दो पुरुष और एक बच्ची शामिल है। मध्यप्रदेश के रहने वाले ये सभी मजदूर मोरबी मजदूरी के लिए गए थे। वहीं, स्थानीय लोग इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं।

मृतकों की पहचान हुई

मृतकों में ललिताबेन चंदुभाई, अकलेशभाई सोनुभाई, तेजलभाई सोनुभाई, कालीबेन बलुभाई, किला बिदेश डामोर, आशा पूनम अंबालिया, बिदेश भाई मिलि भूदा और कासंबेन सेठभाई शामिल हैं। ये सभी झाबुआ के रहने वाले हैं।

Gujarat: Eight persons dead after a compound wall collapsed near Umiya Circle, Kandla Bypass in Morbi. pic.twitter.com/ez3Fvqeil4