शहर में आधा सैकड़ा से अधिक होर्डिंग अवैध, इन्हें हटाने की जगह नपा नोटिस देने की कर रही तैयारी

शहर के मुख्य चौक-चौराहे, सडक़े और गलियां अवैध होर्डिंग और बैनर से पटे पड़े हैं। राजनीतिक हस्ताक्षेप रखने वाले प्रभावशाली लोगों ने नगरपालिका से अनुबंध किए बिना ही जगह-जगह पर होर्डिंग और बैनर लगा दिए हैं।

Half a hundred hoardings are illegal in the city, preparation for notice to remove them