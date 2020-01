Happy Lohri 2020: लोहरी के शुभ अवसर पर ऐसे पहुंचाएं अपनों तक अपना अहसास

भोपाल। लोहड़ी 2020 Happy Lohri 2020 का त्योहार मनाने की तकरीबन पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वैसे तो लोहड़ी Lohri ज्यादातर पंजाब में मनाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल bhopal सहित देश के विभिन्न जिलों में भी लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं।

इस शुभ त्यौहार को सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोहड़ी Happy Lohri 2020 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस त्योहार को नए साल की तरह माना जाता है।

लोहड़ी का त्योहार देश सहित मध्यप्रदेश में इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा हैं। वहीं इस बार कुछ जगह लोहड़ी Happy Lohri 2020 को 13 जनवरी को भी मनाया जा रहा है।

जानकारों के अनुसार इस बार सूर्य मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात को प्रवेश कर रहा है, इसलिए मकर संक्रांति 14 को है। वहीं कुछ का मानना है कि लोहड़ी Happy Lohri 2020 सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के एक दिन पूर्व मनाई जाती है, इसलिए लोहड़ी 13 जनवरी को ही मनाई जाएगी।

लोहड़ी का अर्थ...

लोहड़ी का अर्थ है- ल (लकड़ी), ओह (गोहा यानी सूखे उपले), ड़ी (रेवड़ी)। लोहड़ी के पावन अवसर पर लोग मूंगफली, तिल व रेवड़ी को इकट्ठठा कर प्रसाद के रूप में इसे तैयार करते हैं और आग में अर्पित करने के बाद आपस मे बांट Happy Lohri 2020 लेते हैं। जिस घर में नई शादी हुई हो या फ‍िर बच्‍चे का जन्‍म हुआ हो वहां यह त्‍योहार काफी उत्‍साह व नाच-गाने के साथ मनाया जाता है।

इस दिन फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुदाई होती है। जिसके बाद लोहड़ी Happy Lohri 2020 के दिन शाम के समय सभी लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं।

लोहड़ी के दौरान लोग रात में अपने घर के बाहर लोहड़ी Happy Lohri 2020 जलाते हैं और उसकी पूजा के साथ उसकी परिक्रमा भी करते हैं।

इसे लेकर आस्था है कि लोहड़ी पर अग्नि की पूजा से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर Happy Lohri 2020 पर अपने दोस्त, परिवार और सगे संबंधी को आप इस तरह से बधाइयां दें कि उन्हें दूरी के बीच आपके अपने होने का अहसास हो, इसके लिए आप Quotes और wishes के जरिये,उन्हें इस पर्व की बधाई दे सकते हैं।



Lohri 2020 Quotes and wishes in Hindi:

1. बोल तुम्हें लोहड़ी पे क्या उपहार दू,

दोस्ती चाहिए या जान दे दू,

स्कूटर, मोटर साइकिल, या कार दू,

बस इतने से ही हो जाओ खुश,

या दो चार और गपे मर दू…

हैप्पी लोहड़ी…

2. हम आपके दिल में रहते है,

इसीलिए हर गम सहते हैं,

कोई हमसे पहले न कह दे आपको,

इसीलिए सबसे पहले ही आपको HAPPY LOHRI कहते है….

3. सर्दी की थरथराहट में,

मूंगफली, रेवरी और गुर: के साथ,

लोहड़ी मुबारक हो प्यार, दोस्ती और रिश्ते की गर्माहट के साथ…

हैप्पी लोहड़ी

4. फिर आ गयी भांगड़ा के बारी,

लोहड़ी मानाने की करो तैयारी,

आग के पास सब आओ,

सुंदर मुंदरीए जोर से गाओ.

शुभ लोहड़ी..

5. मूंगफली दी खुशबु ते गुर दी मिठास,

मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग,

दिल दी ख़ुशी ते अपनों का प्यार,

मुबारक होवे तानु लोहड़ी का त्योहार….

6. पॉपकॉर्न की खुशबु, मूंगफली की बहार,

लोहड़ी का त्योहार आने को तैयार,

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार,

एक दिन पहले ओ मेरे यार,

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार….

7. जैसे जैसे लोहड़ी की आग तेज़ हो,

वैसे वैसे हमारे दुखों का अंत हो,

लोहड़ी का प्रकाश आपकी ज़िन्दगी को प्रकाशमय कर दे…

8. इस से पहले के लोहड़ी की शाम हो जाये,

मेरा मैसेज औरों की तरह आम हो जाये,

और सारे मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाये,

आपको लोहड़ी की शुभ कामनाएं….

Lohri 2020 Quotes and wishes in English:

1. I wish that Warmth of Bonn fire,

sweetness of GUR & REWRI at Lohri

remain with U for ever

!!!…HAPPY..LOHRI….!!!

2. Wishing you a very Happy Lohri to u & your family.

May the Lohri fire burn all the moments of sadness

and bring you warmth of joy,

happiness and love.

3. Twinkle twinkle little sardar,

oh bhangra paye in da car,

punjabi tadka te dalh frai,

tuhanu LOHRI de lakh lakh vadhai..!!

4. I wish that Warmth of Bonn fire,

sweetness of GUR & REWRI at Lohri

remain with U for ever

!!!…HAPPY..LOHRI….!!!

5. Wishing you a very Happy Lohri and Makar Sakranti as well.

May this harvest season bring you prosperity

And help you to fly high like a kite

Let us celebrate together. Happy Lohri…