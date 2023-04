जिले में गरज-चमक के साथ हुई तेज बारिश, बिजली गिरने से किसान की मौत

Submitted by:

जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बुधवार रात और गुरुवार दोपहर को गजर-चमक के साथ बैतूल सहित जिले भर में जोरदार बारिश हुई। कुछ जगहों पर चने के आकार के ओले भी गिरे हैं।

Heavy rain with thunder and lightning, farmer died due to lightning