भारी बारिश से पूरे प्रदेश में पानी ही पानी, कई जिलों में बाढ़ के हालात, रेस्क्यू जारी

MP में भीषण बारिश का दौर...। बरगी डैम, तवा डैम, इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम से पानी छोड़ा...। एमपी से लेकर गुजरात तक नर्मदा किनारों को किया अलर्ट...।

flood like situation in many districts. मध्यप्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। नर्मदा नदी पर बने बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध खोल देने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। यही स्थिति आगे भी रही तो मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक नर्मदा से लगे आबादी वाले इलाकों में खतरा बढ़ जाएगा।