कश्मीर से 370 'खत्म', गृह मंत्रालय के पत्र के बाद मध्यप्रदेश में भी अलर्ट

भोपाल. जम्मू-कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने धारा 370 ( Article 370 ) खत्म कर दिया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण है। कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिख सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करने को कहा गया है।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को एक आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि सभी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर रहे। कहीं सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, पहले से ज्यादा चौकसी बरती जाए। साथ ही अलर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में रह रहे जम्मू-कश्मीर के वासियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही उनकी सुरक्षा और बचाव का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही दूसरे राज्यों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों का विशेष ख्याल रखें।

Ministry of Home Affairs: It is requested to take special care to ensure the safety and security of residents of Jammu & Kashmir, especially the students in various parts of the country. https://t.co/G1GQgXxQDV