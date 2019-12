Weather: MP में हिल स्टेशन का मौसम : सुबह से शाम तक वादियों को निहार रहे पर्यटक

Most Beautiful Tourist Places in Central India : कोहरे के बीच निखरा पचमढ़ी का सौंदर्य, खूबसूरती निहारने पहुंचने लगे पर्यटक...

भोपाल Bhopal / मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल Most Beautiful Tourist Places सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी का सौंदर्य ठंड, हल्की बारिश Rain में और निखर आया है। सैलानी सुकून खोजने विपरीत मौसम मेें भी यहां के भ्रमण केंद्रों पर पहुंच रहे है।

सुबह देर तक सड़कों पर कोहरा fogg पसरा रहता है वहीं शाम को भी धुंध छाने लगती है। वाहनों की हैडलाइट Vehicle headlight जलाकर ही लोग अलसुबह आवागमन कर पा रहे हैं।

पिछले दिनों हुई बारिश से पचमढ़ी की प्राकृतिक वादियों Natural litigants की खूबसूरती और निखर गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रकृति की खूबसूरत सुबह को निहारने सैलानी Tourist निकल पड़ते हैं। 17 डिग्री तापमान low temperature में परिवार सहित लोग यहां बने खूबसूरत गार्डन, प्राकृतिक झील, सूर्य नमस्कार पार्क में पहुंच कर मौसम का लुत्फ उठा रहे है।

पिछले दो दिन से सुबह देर तक सड़कों पर कोहरा पसरा fog Pass रहता है विजय स्तम्भ चौक से लोग वाहनों की हैडलाइट जलाकर ही आवागमन करते दिखे। कुछ सैलानी परिवार सुबह सुबह यहां घुड़सवारी Horse riding का भी लुत्फ उठा रहे हैं। इसके अलावा हांडी खो, डचेस फाल, बी फाल, पांडव गुफा, राजेन्द्र गिरी, धूपगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व Satpura Tiger Reserve के जंगल और पर्यटकों के लिए हाल ही में शुरू हुए पनारपानी एसटीआर में भी सैलानियों की आमद देखी जा रही है।

पचमढ़ी पर्यटन स्थल Pachmarhi tourist destination के साथ ही धार्मिक स्थल भी है। प्राकृतिक वादियों का लुत्फ Enjoy the natural litigants उठाने के साथ सैलानी मंदिरों में भी बराबर पहुंचते है और भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करते हैं।

दो दिन बाद बढ़ेंगे पर्यटक : Tourists will increase after two days -

पचमढ़ी होटल संचालकों के अनुसार फिलहाल की स्थिति मेंं पचमढ़ी में एक हजार करीब पर्यटक One thousand tourists सभी होटलों में होंगे। आने वाले 25 दिसंबर से पचमढ़ी उत्सव और नए साल पर यहां काफी संख्या में सैलानी परिवार नए साल का जश्न Celebrate मनाने पहुंचेंगे।



एमपीटीसी MPTC के यहां 11 होटल है वहीं निजी होटलों की संख्या छोटे-बड़े मिलाकर करीब 60 से अधिक हैं। नए साल पर सभी होटल फुल होने पर लोग स्थानीय नागरिकों Local citizens के घरों में भी किराए पर शरण लेते हैं।

कोहरे के आगोश में पचमढ़ी : Pachmarhi in the fog ...

पचमढ़ी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है लेकिन पर्यटकों को भ्रमण का उत्साह फिर भी कम नहीं हो रहा है। खुद को गर्म कपड़ों में लपेटे पर्यटक Tourists wrapped in warm clothes कुदरती सुंदरता Natural beauty को देखने अल सुबह से निकल पड़ते है।

पांडव गुफा Pandava Cave के पास बने गार्डन सहित सतपुड़ा की खूूबसरत वादियां Beautiful instruments और पहाड़ों को दूर-दूर तक पर्यटक अपलक निहारते Pleading behold रहते है। जिनका अदभुत नजारा Amazing view पर्यटकों को खासा सुकून देता है और कड़ाके की ठंड bitter cold भी पर्यटकों को फीकी नजर आ रही है।