होली पर दिल्ली से भोपाल आने वाली रेल गाड़ियों का ये है टाईमटेबल

भोपाल। इस वर्ष 1 मार्च को होली का त्योहार पड़ रहा है,वहीं दुल्हेंडी 2 मार्च को रहेगी।

ऐसे में बाहर रहने वाले परिजनों का घर को आना शुरू हो गया है।

इन दिनों ट्रेनों में अच्छी खासी भीड़ होती है, जिस कारण रिजर्वेशन होना इतना आसान नहीं रहता। ऐसे में या तो आपने पहले से ही अपना कंफर्म रिजर्वेशन करा लिया हो तो अच्छा है वरना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

होली को देखते हुए ही हम आज आपको ट्रेनों से जुड़ी वो जानकारी दे रहे हैं। जिसे आपको इसके आने व जाने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी ताकि आपको कहीं आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े।

Delhi से Bhopal Train(s) Timings:

ट्रेन का नाम प्रस्थान आगमन चलने के दिन -

BILASPUR RJDHNI(12442) 3:45 PM

New Delhi(NDLS) 12:01 AM

Bhopal Jn(BPL) TUE, SAT

CHENNAI RAJDHNI(12434) 3:55 PM

H Nizamuddin(NZM) 12:01 AM

Bhopal Jn(BPL) WED, FRI

MAS GARIB RATH(12612) 3:55 PM

H Nizamuddin(NZM) 12:01 AM

Bhopal Jn(BPL) MON

NZM SC RJDHNI(12438) 3:55 PM

H Nizamuddin(NZM) 12:01 AM

Bhopal Jn(BPL) SUN



ASR NED EXPRESS(12716) 1:20 PM

New Delhi(NDLS) 12:15 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

PATALKOT EXP(14624) 12:20 PM

Delhi S Rohilla(DEE) 12:35 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

NDLS JBP SUP EX(12191) 2:05 PM

New Delhi(NDLS) 12:55 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

GOA EXPRESS(12780) 3:00 PM

H Nizamuddin(NZM) 1:10 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

CDG MDU SF EXP(22688) 2:35 PM

H Nizamuddin(NZM) 1:40 AM

Bhopal Jn(BPL) MON, FRI

DDN MDU SF EXP(12688) 2:35 PM

H Nizamuddin(NZM) 1:40 AM

Bhopal Jn(BPL) MON, FRI

HIMSAGAR EXP(16318) 2:15 PM

New Delhi(NDLS) 1:40 AM

Bhopal Jn(BPL) MON

GONDWANA EXPRES(12406) 3:20 PM

H Nizamuddin(NZM) 2:10 AM

Bhopal Jn(BPL) SUN, FRI

GONDWANA EXPRES(12410) 3:20 PM

H Nizamuddin(NZM) 2:10 AM

Bhopal Jn(BPL) MON, TUE, WED, THU, SAT

NAVYUG EXPRESS(16688) 2:15 PM

New Delhi(NDLS) 3:00 AM

Bhopal Jn(BPL) THU

ANDAMAN EXPRESS(16032) 2:15 PM

New Delhi(NDLS) 3:00 AM

Bhopal Jn(BPL) TUE, FRI, SAT

A P EXPRESS(12724) 5:25 PM

New Delhi(NDLS) 3:20 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

BANGLORE RAJDHN(22694) 8:45 PM

H Nizamuddin(NZM) 4:30 AM

Bhopal Jn(BPL) SUN, WED, THU

BANGLORE RJDHNI(22692) 8:45 PM

H Nizamuddin(NZM) 4:30 AM

Bhopal Jn(BPL) MON, TUE, FRI, SAT

G T EXPRESS(12616) 5:50 PM

Delhi S Rohilla(DEE) 5:20 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

BHOPAL EXPRESS(12156) 8:55 PM

H Nizamuddin(NZM) 6:25 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

KARNATAKA EXP(12628) 9:15 PM

New Delhi(NDLS) 6:55 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

MALWA EXPRESS(12920) 7:15 PM

New Delhi(NDLS) 7:25 AM

Bhopal Jn (Rev)(BPL) All days

TAMIL NADU EXP(12622) 10:30 PM

New Delhi(NDLS) 7:50 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

DAKSHIN EXPRESS(12722) 11:00 PM

H Nizamuddin(NZM) 10:10 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

HW LTT AC SF(12172) 12:10 AM

H Nizamuddin(NZM) 10:25 AM

Bhopal Jn(BPL) TUE, FRI

KLK SNSI SF EXP(22456) 11:55 PM

New Delhi(NDLS) 10:25 AM

Bhopal Jn(BPL) SUN, THU

NDLS PDY EXP(22404) 11:45 PM

New Delhi(NDLS) 10:55 AM

Bhopal Jn(BPL) SUN

ASR NED SF EXP(12422) 11:45 PM

New Delhi(NDLS) 10:55 AM

Bhopal Jn(BPL) MON

SGNR NED EXPRES(12486) 11:45 PM

New Delhi(NDLS) 10:55 AM

Bhopal Jn(BPL) TUE, FRI, SAT

UHL NED SF EXP(22458) 11:45 PM

New Delhi(NDLS) 10:55 AM

Bhopal Jn(BPL) THU

ASR CSTM EXP(11058) 8:50 PM

New Delhi(NDLS) 11:10 AM

Bhopal Jn(BPL) All days

BHOPAL SHTBDI(12002) 6:00 AM

New Delhi(NDLS) 2:00 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

KTK SMPRK K EXP(12650) 6:40 AM

H Nizamuddin(NZM) 4:05 PM

Bhopal Jn(BPL) SUN, MON, TUE, THU, SAT

PUNJAB MAIL(12138) 5:15 AM

New Delhi(NDLS) 4:50 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

ERS MILLENUM EX(12646) 5:55 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:05 PM

Bhopal Jn(BPL) TUE

SWARNA JAYANTHI(12782) 5:55 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:05 PM

Bhopal Jn(BPL) MON

VSKP SWRN J EXP(12804) 5:55 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:05 PM

Bhopal Jn(BPL) SUN, WED

NZM KOP EXP(12148) 5:55 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:05 PM

Bhopal Jn(BPL) THU

SWARNA JAYANTI(12644) 5:55 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:05 PM

Bhopal Jn(BPL) FRI

A P EXP(22416) 6:40 AM

New Delhi(NDLS) 5:25 PM

Bhopal Jn(BPL) MON, WED, FRI

T N SMPRK KRNTI(12652) 7:15 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:40 PM

Bhopal Jn(BPL) TUE, THU

THIRUKKURAL EXP(12642) 7:15 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:40 PM

Bhopal Jn(BPL) MON, SAT

AP SMPRK KRANTI(12708) 7:15 AM

H Nizamuddin(NZM) 5:40 PM

Bhopal Jn(BPL) SUN, WED, FRI

CHHATISGARH EXP(18238) 4:40 AM

H Nizamuddin(NZM) 6:40 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

SAMTA EXPRESS(12808) 8:35 AM

H Nizamuddin(NZM) 7:00 PM

Bhopal Jn(BPL) MON, TUE, THU, FRI, SAT

KONGU EXPRESS(12648) 8:35 AM

H Nizamuddin(NZM) 7:00 PM

Bhopal Jn(BPL) WED

YPR S KRNTI EXP(12630) 8:45 AM

H Nizamuddin(NZM) 7:20 PM

Bhopal Jn(BPL) WED, FRI

YPR S KRANTI EX(22686) 8:10 AM

New Delhi(NDLS) 7:20 PM

Bhopal Jn(BPL) TUE, SAT

MNGLA LKSDP EXP(12618) 9:15 AM

H Nizamuddin(NZM) 7:35 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

KERALA EXPRESS(12626) 11:25 AM

New Delhi(NDLS) 9:40 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

JHELUM EXPRESS(11078) 10:15 AM

New Delhi(NDLS) 10:15 PM

Bhopal Jn(BPL) All days

NZM LTT AC EXP(22110) 3:45 PM

H Nizamuddin(NZM) 11:35 PM

Bhopal Jn(BPL) WED