चांद दिखा, कल से शुरु होगा रमजान का मुबारक माह, सेहरी- इफ्तार के लिए आए स्पेशल फूड

भोपालPublished: Mar 11, 2024 07:59:13 pm Submitted by: deepak deewan

Holy month of Ramzan starts from tomorrow in Bhopal सोमवार को रमजान के चांद का दीदार हो गया। चांद का दीदार होने के बाद मुस्लिम समाज ने एक—दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और इसकी तैयारियों में जुट गए।

रमजान के चांद का दीदार हो गया

देश प्रदेश की तरह राजधानी भोपाल में भी रमजान का मुबारक महीना कल से शुरू हो जाएगा। भोपाल में सोमवार को रमजान के चांद का दीदार हो गया। चांद का दीदार होने के बाद मुस्लिम समाज ने एक—दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और इसकी तैयारियों में जुट गए। रमजान में रोजेदारों के लिए इस बार बाजार में कई स्पेशल फूड भी आए हैं।

चांद देखने को उत्सुक शहर के लोग बड़ी संख्या में मोती मस्जिद में मौजूद थे। चांद के दीदार के साथ ही लोगों ने एक—दूसरे को माहे रमजान की मुबारकबाद दी। मस्जिद में चांद का दीदार कर शहर काजी ने रमजान का ऐलान किया। इसी के साथ इबादत वाले महीने के लिए तरावीह की तैयारी शुरु हो गईं। तरावीह में इमाम कुरान का पाठ करते हैं। शहर की करीब 200 मस्जिदों में तरावीह हो रही है। जामा मस्जिद, ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में 21 से 27 दिन में कुरान पूरा होगा। कई जगह यह 10 दिन में तो कहीं 15 दिन में पूरा किया जा रहा है। कुछ जगह यह तीन दिन में पूरा किया जा रहा है। रमजान के ऐलान के साथ ही बाजार भी गुलजार हो गया। सेहरी और इफ्तार का सामान जुटाने के लिए इब्राहिमपुरा, चौक, जुमेराती सहित पुराने शहर के बाजारों में भीड़ उमड़ी। खजूर व फल सहित कई खाद्य सामानों की जोरदार ब्रिकी हुई। मुबारक माह के लिए इस बार बाजार में कई विशेष खाद्य सामग्री भी आई हैं। इनमें कई तरह के खजूर शामिल हैं। रोजे के लिए सेहरी और इफ्तारी सहित कई इंतजाम रात के समय ही करने होते हैं। ऐसे में रमजान माह के दौरान दुकानों को बंद करने की समय सीमा में छूट देने की मांग की जा रही है। मुस्लिम महासभा ने इसके संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुनव्वर अली ख़ान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात कर 30 दिन रमज़ान के लिए बाजार बंद होने की समय सीमा की छूूट देने की मांग की। इससे रोजेदारों को राहत मिलेगी। रमजान में तीस दिन तरावीह होगीं जोकि देर रात तक जारी रहती हैं। इसके बाद रोजेदार अपनी जरूरत का सामान निकलते हैं। वर्तमान में बाजार बंद करने को जो समय तय है उससे रोजेदारों को परेशानी आएगी। बुराइयों से करें तौबा, सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं—

उलेमा ने रोजों का एहतमाम करने की हिदायत दी। कहा कि दिखावे की बजाए अल्लाह को रोजी करने के लिए इबादत करें। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोजा आंख, हाथ, पैर, दिल, मुंह सभी का होता है ताकि रोजा रखने वाला इंसान हमेशा बुराई से तौबा करता रहे और बुराइयों से बचता रहे। जो इन बुराइयों से खुद को नहीं रोक पाए तो उसका रोजा कोई काम का नहीं।