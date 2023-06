बाढ़ आपदा से निपटने तैयार है होमगार्ड जवान

Submitted by:

बारिश के दौरान बाढ़-आपदा जैसी स्थिति से बचाव के लिए होमगार्ड और एसडीईआरएफ का अमला तैयारियों में जुट गया है। होमगार्ड के 75 जवानों को तैराकी और नाव चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

Disaster response centers will start at police station level from June 15