लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, आज से इन शर्तों के साथ खुलेंगी सभी दुकानें

भोपाल. कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशभर में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों को बड़ी राहत देते हुए सभी रजिस्‍टर्ड दुकानों को आज ( शनिवार ) से शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेंक्‍स अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम की सीमा में नहीं आते हैं।

जानकारी के अनुसार, सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्‍टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्‍क भी लगाना पड़ेगा।

MHA orders to exempt all shops under Shops&Establishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand & single-brand malls, outside limits of Municipal Corporations from revised consolidated lockdown restrictions. pic.twitter.com/sDHUAszJTZ