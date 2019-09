हनीट्रैप रैकेट: खूबसूरती के जाल में फंसे नेता-अफसर, दो पूर्व और एक वर्तमान मंत्री के नाम, कांग्रेस का एक नेता भी शामिल !

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हनीट्रैप का मामला सामने आया है। इस मामले में अभी तक 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार, इन लड़कियों ने कई हाई प्रोफाइल लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार लड़कियों में से दो लड़कियों के नाम श्वेता जैन और आरती दयाल बताया जा रहा है। वहीं, कहा जा रहा है कि इन लड़कियों ने दो पूर्व मंत्री और एक वर्तमान मंत्री को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी।



मंत्री के ओएसडी से मांगे थे 2 करोड़

वहीं, इन लड़कियों ने एक मंत्री के ओएसडी को निशाने पर लेते हुए उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस मामले में कई अफसर घेरे में हैं। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले एक अफसर से वसूली के बाद श्वेता के मंत्रालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले की जांच इंदौर में हुई एक एक राजनीतिक मीटिंग के बाद शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में कांग्रेस आईटी सेल का एक नेता भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक तीसरी महिला का नाम बरखा सोनी है। बताया जा रहा है कि इंदौर के पलासिया थाने में निगम के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने दर्ज कराया मामला तीनों महिलाओं के नाम से मामला दर्ज कराया था।

Madhya Pradesh: Anti-Terrorism Squad (ATS) yesterday detained four persons including three women from Bhopal for their alleged involvement in blackmailing officials&politicians.Police says,"Interrogation underway.They were detained on the basis of an FIR lodged by Indore Police." pic.twitter.com/YoakyMKRob