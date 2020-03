'एमपी में हॉर्स ट्रेडिंग, 25 से 35 करोड़ रुपए में खरीदे जा रहे हैं कांग्रेस विधायक'

नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्र पर भी खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया है।

Digvijaya Singh, Congress in Delhi: Ever since Bharatiya Janata Party (BJP) has become the opposition party in Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, Narottam Mishra & all those who looted the state for 15 years, are openly offering bribes of Rs 25-35 crores to Congress MLAs. pic.twitter.com/GXtLLDo8Pi