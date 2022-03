HOUSE FOR ALL समय पर आवास भी नहीं दे रहा, अपने वादों से भी मुकर रहा निगम

HOUSE FOR ALL भोपाल. हाउस फॉर ऑल के तहत रिवेयरा के पास राहुल नगर प्रोजेक्ट के आवंटियों ने निगम प्रशासन की हाउसिंग फॉर ऑल शाखा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को वे क्षेत्रीय विधायक पीसी शर्मा से मिले। प्रोजेक्ट साइट पर भी पहुंचकर गेट मीटिंग कर प्रदर्शन भी किया। आवंटियों का कहना है कि हाउसिंग फॉर ऑल शाखा ने अब तक उन्हें आवास पजेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की, जबकि फरवरी में ही ये आवास देने की बात हुई थी। इसके साथ ही शाखा के संबंधित इंजीनियर- अफसरों ने फ्री होल्ड का नियम लागू करने, रजिस्ट्री में छूट देने जैसे वादे किए थे, लेकिन जो अंतिम आवंटन पत्र दिया जा रहा है, उसमें इनका कोई उल्लेख ही नहीं है। आवंटी हाल में प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं विकास विभाग से भी मिले थे व अपनी ओर से मांग पत्र भी दिया था। पीएस मनीषसिंह ने उन्हें मामले में नियमानुसार स्थितियां दिखवाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। निगम प्रशासन के उच्चाधिकारी भी मामले से खुद को दूर रखे हुए हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के कुछ इंजीनियरों को पूरा जिम्मा दिया हुआ है और ये आवंटियों की बात नहीं सुन रहे हैं।

