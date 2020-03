बैंक या फिर ATM के माध्यम से आपके साथ भी हुई है ठगी, तो ऐसे पाएं अपना पैसा वापस

भोपाल। कई बार हम आॅनलाइन फ्रॉड online fraud के बारें में सुनते हैं, यहां तक की कभी कभी तो हम ही इसके शिकार हो जाते हैं। यहां तक की कई बार ठग हमारी बिना जानकारी के हमारे एकाउंट bamk online fraud से पैसा तक निकाल लेते हैं। और हमें इसका पता तब चलता है, जब या तो हमारे पास कोई बाद में मैसेज आता है, या जब हम बैंक में अपने पैसे की एंट्री कराने जाते है।

आज के दौर में पैसों की ठगी वह भी बैंक या एटीएम ATM online fraud के जरिये हर रोज सुनने में आती है। वैसे तो इससे बचाव safety feature की भी कई बातें बताईं जाती हैं, जैसे अपना ओटीपी otp किसी को न दें,अपना पिन नंबर किसी को न बताएं आदि। लेकिन इसके बावजूद कई बार हम ठगी का शिकार हो ही जाते हैं।

बैंक या एटीएम के जरिए ठगी... ATM online fraud - bank online fraud

ऐसी स्थिति होने यानि अपने साथ हुई ठगी fraud के बाद हमारे यानि ग्राहकों को समझ नहीं आता कि अब हम ऐसा क्या करें कि ठगी में गया पैसा वापस आ जाए।

यहां तक की पुराने कई केस को देखने के बाद या सुनने के बाद अधिकांश लोग अपने साथ हुई ठगी के बाद इस बात की उम्मीद ही छोड़ देते हैं, कि उनका पैसा कभी वापस मिल सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक और एटीएम ठगी को लेकर गाइडलाइन बना रखी है, इसके तहत अगर ग्राहक की लापरवाही न हो तो उनके नुकसान की भरपाई हो सकती है।

बैंक लौटाएगा ग्राहक को पैसे वापस... how to get back your money

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि आरबीआई के मुताबिक अगर ग्राहक की तरफ से ठग को गोपनीय जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी नंबर आदि नहीं बताया गया है और कमी बैंक की होगी तो ठगी होने पर बैंक ही ग्राहक के नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे में बैंक ग्राहक को पैसे वापस लौटाएगा।

इसके अलावा यदि किसी ग्राहक के खाते पर धोखाधड़ी पर बैंक की तरफ से लापरवाही सामने आई है, तो बैंक हर हाल में पैसा वापस लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा चाहे ग्राहक ने अपने साथ हुई ठगी कि रिपोर्ट दर्ज करवाई है या नहीं।



इसके साथ ही अगर न तो बैंक और न ही ग्राहक की लापरवाही है और ठगी में थर्ड पार्टी उल्लंघन हुआ है तो ऐसी सूरत में भी बैंकों को ग्राहकों को पैसा लौटाना होगा। हालांकि ऐसा तभी संभव है जब ग्राहक ने तीन दिन के भीतर इसकी शिकायत दर्ज करवाई हो।

जानिये क्या होती है थर्ड पार्टी...

उदाहरण के लिए यदि कोई वॉलेट, वेबसाइट या ऐप जैसी थर्ड पार्टी ग्राहक से किसी वस्तू पर दो बार अमाउंट डिडक्ट करती है और फिर रिफंड भी नहीं करती है। इसके बाद दोनों ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक को बैंक से एक सूचना प्राप्त होती है। ऐसा होने पर यदि तीन दिनों के भीतर ग्राहक बैंक को सूचित करता है कि दूसरी कटौती अवैध है तो बैंक ग्राहक को पैसा वापस लौटाएगा।