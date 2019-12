आज ही लॉक करें अपना 'आधार कार्ड', नहीं तो चोरी हो सकता है आपका पर्सनल डाटा

भोपाल। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी काम को करने के लिए सरकार ने आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। आधार कार्ड आपकी सारी जानकारी को अपने पास एकत्रित रखता है। चूंकि बहुत सारी पर्सनल डिटेल इस कार्ड में होती हैं इसलिए कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल को भी छुपा सकते हैं। इसके डेटा को आप पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं। जानिए कैसे...

इस तरीके से कर सकते हैं लॉक

आधार कार्ड के डेटा को लॉक करने के लिए सबसे पहले आप UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। इसमें जाने के बाद आपको यहां पर अप बारह अंकों का आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आप आधार नंबर के नीचे नजर आ रही तस्वीर पर दिख रहे सिक्योरिटी कोड को लिखें और जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड एसएमएस के जरिए आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेज जाएगा। जिसके बाद आप उसी पेज पर ओटीपी टाइप के बाद वैरिफाई पर क्लिक करें।

इस प्रोसेस को करने के बाद इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को चेक कर दें। इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को चेक करने के बाद इनेबल को क्लिक करें। यदि आप लॉक डिसेबल करना चाहते हैं तो इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को अनचेक कर दें। फिर डिसेबल कर दें। जिसके बाद कोई भी आपको आधार कार्ड के डेटा को नहीं चुरा पाएगा।

ये भी जानें

आपने आधार कार्ड की डिटेल को लॉक रखने के लिए आप बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक का सहारा ले सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बयोमैट्रिक लॉक का इस्तेमाल करते है तो आप थंब और आइरिस स्कैन वाली सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन और रिक्वेस्ट करते है तो आपको आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर पर ही ओटीपी भेजकर वैरिफाई करना होगा।