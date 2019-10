दिवाली के दिन इन घरों को चुनती हैं देवी लक्ष्मी, ऐसे समझें दिवाली की रात माता लक्ष्मी आपके घर आईं या नहीं!

भोपाल। कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला दिवाली का त्योहार पांच दिवसीय दीपावली पर्व का प्रमुख त्यौहार माना जाता है।

सनातन धर्म के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। ऐसा में मान्यता है कि वह दिवाली की रात को जिनके भी घर ठहरती उनके घर पर धन-सम्पदा की कभी भी कोई कमी नहीं रहती।

देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही दिवाली की शाम/रात को स्थिर लग्न और शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है।

इन रूपों में आपके घर आती है मां लक्ष्मी which forms on diwali maa lakshmi comes to our home...

पंडित सुनील शर्मा बताते हैं कि आरोग्य दिवाली पर लक्ष्मी जी अपने आठ स्वरूपों के साथ आती हैं।

महालक्ष्मी ( कन्या), धन लक्ष्मी ( धन, वैभव, निवेश, अर्थव्यवस्था), धान्य लक्ष्मी ( अन्न), गज लक्ष्मी ( पशु और प्राकृतिक धन), सनातना लक्ष्मी( सौभाग्य, स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि), वीरा लक्ष्मी ( वीरोचित लक्ष्मी), विजया लक्ष्मी ( विजय), विद्या लक्ष्मी ( विद्या, ज्ञान, कला, विज्ञान)।

इन आठों स्वरूपों का एकाकार पर्व ही दीपावली महापर्व के रूप में ख्यात है। यह प्रकाश पर्व पुष्टि, प्रगति और परोपकार का प्रतीक है।

यही नहीं, दीप पर्व वित्तीय समायोजन, वित्तीय संयोजन और वित्तीय अनुशासन का भी पर्व है। धन है लेकिन खर्च करने का विवेक और बुद्धि कौशल नहीं तो बेकार है।

जो भविष्य का ध्यान नहीं रखे, वह धन भी बेकार है। दीप पर्व के माध्यम से देवी पग-पग पर यही समझाती हैं कि मेरा स्वभाव चंचल है। इसलिए, सकारात्मक दृष्टि से मेरा उपयोग करें। अपने अंदर सकारात्मक प्रकाश करें। अपने अंत: बाह्य दोनों रूपों में प्रकाश करें।

पंडित सुनील शर्मा के अनुसार मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी दिवाली की रात को उन्हीं घरों को चुनती हैं जिनके घर के सदस्यों के अंदर 6 तरह के अवगुण नहीं होते।

ऐसे पहचाने मां लक्ष्मी आपके घर आईं या नहीं!...

1. दिवाली के दिन यदि आपको घर में कहीं छछुंदर दिख जाए, तो यह मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का शुभ संकेत माना जाता है।

2. दिवाली के दिन मकड़ी के जाले में अपना नाम बनता देखना भी मां लक्ष्मी के आगमान का शुभ संकेत माना जाता है।

3. माता लक्ष्मी का वाहन होने की वजह से उल्लू का दिखना भी इस दिन किसी चमत्कार से कम नहीं होता।

4.दिवाली की रात को यदि कहीं दिवारों पर छिपकली दौड़ती हुई दिख जाए तो इसको भी एक अच्छा शगुन मानने के साथ ही मां लक्ष्मी का घर में आगमन माना गया है।

5. दिवाली वाले दिन अगर कहीं घर में दो मुंह वाला सांप दिख जाए तो इसे लक्ष्मी मां के आशीर्वाद से आपके धन की बढ़ोत्तरी का-सूचक माना जाता है।

6.दिवाली के समय मात्र सांप ही नहीं अपितु सांप की केचली का मिलना भी धन वृद्धि व देवी लक्ष्मी के आगमन का घोतक माना गया है।

7. दिवाली के समय बिल्ली की नाल का मिलना मां लक्ष्मी के आगमन को दर्शाता है, साथ ही ये भी माना जाता है कि ऐसा होने से आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी।

8. दिवाली के दिन किसी भी जगह से अनचाहा धन मिलना भी यह बताता है कि धन की देवी आपके घर के द्वार पहुंच चुकी हैं।

9. इसके अलावा दिवाली की रात यदि कोई बिल्ली आपकी छत पर अपनी गंदगी छोड़ जाए तो यह माता लक्ष्मी की स्थिरता का घोतक होता है।

इन्हीं घरों को चुनती हैं मां लक्ष्मी...

मान्यता के अनुसार एक बार देवी रूक्मिणी जिन्हें स्वयं लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वे महालक्ष्मी से पूछती हैं कि, हे देवी आप किस तरह के मनुष्यों पर कृपा करती हैं।

1. इस पर देवी लक्ष्मी ने उत्तर देते हुए बताया कि जो मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है और जरूरत के अनुसार उचित शब्दों का ही प्रयोग करता है, उस पर मैं प्रसन्न रहती हूं। ऐसा मनुष्य मेरी कृपा का पात्र होता है।

2. वहीं जो व्यक्ति लोभ त्यागकर उदारता के साथ दूसरों की सहायता करता है, मां लक्ष्मी कहती हैं मैं उस पर सदा कृपा करती हूं।

3. क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है। ऐसे में क्रोध आने पर व्यक्ति उचित-अनुचित का ज्ञान भूल जाता है, मान्यता है कि परिणाम स्वरूप वह ऐसा काम कर बैठता है जिससे घर आयी लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं।

4. मान्यता है कि जो व्यक्ति आलस करता है और आज के काम को कल के लिए टालता रहता है उस पर कभी भी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होतीं।

5. जो व्यक्ति अपनी शक्ति और संपत्ति के अहंकार में दिन रात डूबा रहता है माना जाता है कि देवी लक्ष्मी लंबे समय तक उसके साथ नहीं रहतीं।

6. यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पैसे को जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, उसके घर से देवी लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं।



इस दीपावली-2019: ये है खास special on this diwali...

दीपावली-2019 के संबंध में पंडित सुनील शर्मा के अनुसार हिंदू-धर्म में हर त्यौहार का ज्योतिष महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्यौहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं।

हिंदू-समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं।

वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है।

तुला राशि के स्वामी शुक्र जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग होता है।

दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा गया है।