अगर आपका PAN कार्ड खो गया है तो ऐसे बनवा सकते हैं नया

भोपाल। अगर आपका पैनकार्ड खो गया है या पैन कार्ड में कुछ सुधरवाना है तो आप को परेशान होनें की जरूरत नहीं है। बस आप अपने नजदीक किसी भी पैन कार्ड ऑफिस में जाए और कार्ड खो जाने वाला या कुछ सुधार करवाना है तो आप को एक ही फार्म भरना पडेगा। ये फॉर्म दोनों के लिए काम करता है। बस इसमें ध्यान देनें वाली बात ये है कि अगर आप का पैन कार्ड खो गया और आप को अपना पैन नंबर नहीं मालूम है तो आप को नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत पत्र लिख कर देना होगा और पुलिस के द्वारा दिए गए एफआईआर को पैन कार्ड ऑफिस में जमा करना होगा। और अगर आप के पास पैन कार्ड की कॉपी है तो आप को इस सभी मुश्बितों का सामना नहीं करना पडेगा।

ऐसे प्रात्त कर सकते है अपना दूसरा पैन कार्ड...

अगर आप को दूसरा पैन कार्ड बनवाना है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फार्म भर कर पैन कार्ड ऑफिस में जमा कर सकते है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहें है तो आप को अपना आधार कार्ड और अगर आप के पास पैन कार्ड की कॉपी है तो उसकी भी कॉपी भी लगाना जरूरी है अगर आप के पास पैन कार्ड की कॉपी नहीं है तो आप को आधार के साथ एफआईआर की कॉपी लगानी जरूरी है। इसके बाद 107 रूपए शुल्क के साथ आप अपना फॉर्म भर कर पैन कार्ड ऑफिस में जमा कर सकते है। 20 दिन के अंदर आप का पैन कार्ड आप के द्वारा दिए गए पता पर डाक द्वारा आ जाएगा।



आन लाइन भी कर सकते है अप्लाई...

अगर आप को दूसरा पैन कार्ड बनवाना है और आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते है तो आप को इस लिंक https://www.pan.utiitsl.com/PAN/ पर जाना होगा। उसके बाद आप को For Change/Correction in pan card (Click here) क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप के स्क्रीन पर CSF Form खुलेगा और आप को इस फॉर्म को भर देना है उसके बाद आप 107 रूपए ऑनलाइन पेमेंट कर ऑनलाइन फार्म भर सकते है। इसमें भी आप को आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड की कॉपी या फिर एफआईआर की कॉपी स्कैन करनी पड़ेगी।