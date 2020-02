IIFA Award 2020: आइफा अवार्ड के विरोध में कांग्रेस विधायक, ट्वीट में बोली यह बात

भोपाल। विश्वस्तरीय आइफा अवॉर्ड ( iifa award 2020 ) के मध्यप्रदेश में होने वाले आयोजन को लेकर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने विरोध जताया है। यह आयोजन इंदौर के डेली कॉलेज में होने वाला है और लक्ष्मण सिंह डेली कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।



फिल्मी दुनिया के आइफा अवॉर्ड ( IIFA Award 2020 ) का आयोजन 27 से 29 मार्च को इंदौर में होने जा रहा है। इसके लिए डेली कॉलेज को चुना है।

क्या लिखा ट्वीट में

डेली कॉलेज के पूर्व छात्र रहे कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि वे फिल्म उद्योग के बड़े समर्थक हैं, क्योंकि फिल्म उद्योग से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आइफा अवॉर्ड ( iifa award ) ऐसे वक्त हो रहा है जब डेली कॉलेज में परीक्षाएं होने जा रही हैं। इसलिए डेली कॉलेज में आइफा अवॉर्ड करने का विचार अच्छा नहीं हैं। गौरतलब है कि आइफा अवार्ड 2020 के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को राजधानी में एक बैठक भी बुलाई है।

"iifa" award in daly college during exam time is not a good idea,although i am a big supporter of film industry as it provides lot of employment, venue should be reconsidered.