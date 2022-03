Bhopal Illegal tap connections रिकॉर्ड में नहीं, स्पॉट पर है तो एक साल का शुल्क जमाकर नियमित किए जा रहे अवैध नल कनेक्शन

Bhopal Illegal tap connections

नल के अवैध कनेक्शन

भोपाल. नल कनेक्शन को नियमित करने का काम तेजी से चल रहा है। निगमायुक्त ने सभी जोन प्रभारियों को वीसी में अवैध कनेक् शन को एक साल का शुल्क व सुरक्षा निधि जमा करवाकर नियमित करने के लिए कहा है।

अब इस मौखिक निर्देश के बाद जोन स्तर पर जोन प्रभारी अवैध नल कनेक् शन नियमित करने अपने हिसाब से ही नियम बना रहे हैं।

जोन क्रमांक 11 में तो ऐशबाग समेत आसपास के क्षेत्रों में सभी जलकर खातों में दस हजार रुपए की राशि निकाल दी गई। जिन लोगों ने जलकर का पूरा भुगतान किया हुआ है, उनके नाम पर भी 10 हजार रुपए की राशि खाते में चढ़ा दी गई। अन्य जोन भी अपने हिसाब से वसूली की रणनीति बना रहे हैं।

जोन क्रमांक 13 मेंं जलकार्य इंजीनियर चंदन पिपलाद ने नियम विरूद्ध तरीके से खाली प्लॉट पर ही नल कनेक् शन दे दिया, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। अन्य जोन में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। बावडिय़ा कला क्षेत्र में ओराइन स्कूल के पास खुली भूमि पर ही नल कनेक्शन दे दिया गया, जबकि नियमानुसार निर्माण पूरा होने के बाद ही भवन को कनेक् शन देने का नियम है।

गौरतलब है कि दस साल पुराने जलकर खातों को नर्मदा जल के नाम पर ट्रांसफर करना चाहिए। इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई जोन में इन खातों पर दस-दस हजार रुपए की बकाया राशि चढ़ा दी गई। अब राशि जमा नहीं करने पर कोर्ट कचहरी में मामला दर्ज कराने की स्थिति बनेगी।

