विज्ञापन कंपनी के दफ्तर में इनकम टैक्स का छापा, कई ठिकानों में पड़ी रेड, आय से अधिक सम्पत्ति का मामला

भोपाल. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र मालवीय नगर में एक इंटरप्राइजिज पर शुक्रवार सुबह-सुबह इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारी है। राजधानी के कई अन्य ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई किए जाने की बात सामने है। भोपाल के साथ ही रायपुर में भी कंपनी के ऑफिस और अन्य ठिकानों पर छापा मारा गया है। जानकारी के अनुसार यह छापा आय से अधिक सम्पत्ति का मामला है।

income tax Department conducts raids at official premises of Vyapak Enterprises in Bhopal and Raipur over alleged irregular financial transactions