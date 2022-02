T20- भारतीय टीम में शामिल एक ही शहर के दो खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाफ दिखाएंगे जलवा

ind vs sl - टी-20 में शामिल हुए आवेश खान और वेंकटेश अय्यर दोनों इंदौर के रहने वाले...।

भोपाल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (The Board of Control for Cricket in India) ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टी-20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। इस टीम में मध्यप्रदेश के दो खिलाड़ियों को शामिल हुए है। दोनों ही खिलाड़ी इंदौर के हैं।