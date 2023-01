रामचरितमानस पर बोले सीएम शिवराज,महापुरुषों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा

भोपालPublished: Jan 23, 2023 04:28:04 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

बोले: हमारे रोम-रोम में बसे हैं राम

- मध्यप्रदेश में हमारे बच्चों को इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर नैतिक एवं पूर्ण बनाएंगे।

CM Shivraj said on Ramcharitmanas, insult of great men will not be tolerated