Union Budget 2020 : एक नजर में ऐसे समझें पूरा बजट, जानें टैक्स से लेकर कहां कितना मिला रिलेक्सेशन

भोपाल। केंद्रीय बजट 2020 आज 1 फरवरी, शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 2020 की नई योजनाओं और टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ वित्त मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए।

केंद्र और राज्य सरकारों के आवंटित वित्त के संदर्भ में वर्ष 2020 के लिए बजट क्या है, 2020-21 में अनुमानित व्यय और इस तरह के व्यय के माध्यम से राजस्व अर्जित किए जाने की उम्मीद है।

करदाताओं को बड़ी राहत : Income tax latest slab ...

मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। जिसका लाभ सीधे तौर पर मध्यप्रदेश के सभी जिलों के नागरिकों सहित पूरे देश के नागरिकों को मिलेगा।

आयकर छूट : 70 प्रावधान खत्म, 3 स्लैब बढ़ाए ...

बजट 2020 में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में बड़ा बदलाव हुआ है। तीन नए स्‍लैब बनाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए इनकम टैक्‍स से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान क‍िया है। उन्‍होंने इनकम टैक्‍स कानून के तहत म‍िलने वाली छूट/कटौती के 70 प्रावधान खत्‍म करने की घोषणा की है। अब केवल 30 प्रावधानों के तहत ही इनकम टैक्‍स tax छूट क्‍लेम की जा सकेगी। क‍िन प्रावधानों को हटाया गया है और क‍िन्‍हें जारी रखा गया है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

खास बात: करदाताओं को व‍िकल्‍प द‍िया गया है क‍ि वे नए टैक्‍स स्‍लैब या पुराने टैक्‍स स्‍लैब में से क‍िसी के भी आधार पर आयकर भर सकते हैं। उनका ज्‍यादा फायदा ज‍िसमें हो रहा हो, वे उस स्‍लैब के मुताब‍िक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप नए टैक्‍स स्‍लैब को चुनते हैं तो ऐसी व्‍यवस्‍था बनाई जाएगी क‍ि आपको आईटीआर फाइल करने या टैक्‍स भरने के ल‍िए एक्‍सपर्ट की मदद नहीं लेनी पड़े। आपका स्‍लैब कंप्‍यूटर के जर‍िए फॉर्म में पहले से भरा होगा।

तीन नए स्‍लैब: व‍ित्‍त वर्ष 2019-20 के ल‍िए आयकर के चार स्‍लैब थे- 0, 5, 20 और 30 प्रत‍िशत के। 2020-21 के ल‍िए इसे बढ़ा कर सात कर द‍िया गया है। 10, 15 और 25 फीसदी वाले तीन स्‍लैब जोड़े गए हैं।

05 लाख तक टैक्‍स जीरो टैक्‍स: ढाई से पांच लाख की आमदनी को पहले की ही तरह पांच प्रत‍िशत के स्‍लैब में रखा गया है, लेक‍िन प्रभावी रूप से (ड‍िडक्‍शन आद‍ि एडजस्‍ट करने के बाद) पांच लाख तक की आमदनी पर टैक्‍स नहीं लगता है।

मिडिल क्लास को राहत: नए स्लैब के मुताबिक 5 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि 5 से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को 15 प्रतिशत टैक्स, 10 से 12.5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स, 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुराने टैक्स स्लैब के तहत अभी किसी व्यक्ति की आय 5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो उसे 20 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह 10 लाख से उपर की आय पर 30 प्रतिशत देना होता है। ऐसे में आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए नया स्लैब लाया गया है।

वहीं नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। यानी कि टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यह नए स्लैब तब लागू होंगे, जब टैक्सपेयर अपने दूसरे एक्जेम्पशन यानी दूसरे छूट या लाभ को छोड़ेगा।



- नयी कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नये कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे।

- पहले 39 प्रतिशत कॉपरेटिव समितियों पर टैक्स था। कस्टम ड्यूटी से 14 रियायतें वापस ली गईं।

- आधार के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आबंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिये कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

- लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।

- पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं.

- अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई 'विवाद से विश्वास योजना की घोषणा, 31 मार्च 2020 तक केवल विवादित कर राशि का ही भुगतान करना होगा, इसके बाद 30 जुन 2020 तक कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ सकती है।

किसे क्या मिला...

1. कृषि क्षेत्र :

: बजट 2022 तक किसान आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। राज्य सरकारें राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि अनुबंध खेती, 2018, एपीएमसी, 2017 और मॉडल कृषि भूमि पट्टे अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए। 100 जल-तनावग्रस्त जिलों के लिए किए जाने वाले व्यापक उपाय। लगभग 20 लाख किसानों को स्टैंड-अलोन सोलर पंप प्रदान करना। बंजर भूमि वाले 15 लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों को सोलराइज करने और वर्तमान प्रोत्साहन शासन को बदलने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग की अनुमति होगी।

: 'औवैचिर द्वारा औवइयार। भूमि थिरुथी उन्न': इसका मतलब है कि पहले अपनी जमीन की देखभाल करना।

: स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जाने वाली ग्राम संग्रहण योजना: महिला स्वयं सहायता समूह अब नाबार्ड या मुद्रा से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

: बागवानी क्षेत्र ने खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 311 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन को पार कर लिया है। सरकार उन राज्यों की मदद करेगी जो एक उत्पाद, एक जिले 'के लिए काम करते हैं।

: वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की जानी है

: निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट फाइनेंसिंग ने 6,000 करोड़ रुपये को पार कर लिया है।

: बजट कृषि ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये तय करता है।

: पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को अब किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत कवर किया जाएगा।

: चारा फार्म बनाने के लिए मनरेगा का विलय किया जाएगा।

: 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा

: भारतीय रेलवे "किसान रेल" स्थापित करने के लिए ताकि कृषि सामानों को जल्दी से ले जाया जा सके। पीपीपी मॉडल के जरिए सामानों के कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

: नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि UDAN लॉन्च करेगा।

2. कल्याण, जल और स्वच्छता :

: बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

: बजट एनसीडी के खिलाफ भारत की लड़ाई के संदर्भ में 'फिट इंडिया मूवमेंट' के बारे में बात करता है - गैर-संचारी रोग।

: बजट पीपीपी मॉडल के तहत भारतीय टियर -2 और टियर -3 शहरों में अस्पताल स्थापित करने का प्रयास करता है।

: जनऔषधि केंद्र का विस्तार किया जाएगा।

: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन

3. शिक्षा क्षेत्र :

: केंद्रीय बजट 2020 में शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का प्रस्ताव है।

: बजट के अनुसार, 2020-21 में 150 उच्च शिक्षा संस्थान अप्रेंटिसशिप शुरू करेंगे।

: शहरी स्थानीय निकायों को एक वर्ष की अवधि के लिए फ्रेशर्स और इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए कहा गया है।

: वंचित वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

: INDSAT परीक्षा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजित की जाएगी।

• बजट में 'राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय' और 'राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय' स्थापित करने का प्रस्ताव है।

: बजट में पीपीपी मॉडल के तहत हर मौजूदा जिला अस्पतालों में एक मेडिकल कॉलेज संलग्न करने का प्रस्ताव है।

: बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. आर्थिक विकास :

: केंद्रीय बजट 2020 में नि: शुल्क निवेश सलाहकार, भूमि बैंकों और अन्य लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए 'निवेश क्लीयरेंस सेल' स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश के लिए एक नई योजना प्रस्तावित।

: राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन प्रस्तावित।

: सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानकों को जारी करेंगे। एक नई योजना

: नई योजना "NIRVIK" निर्यात उत्पादों पर कम कर्तव्यों और करों के लिए घोषणा की। यह योजना 2020-21 में शुरू की जाएगी।

: बजट में प

: बजट 2020-21 में उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित करता है

: रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

: सरकार जल्द ही राष्ट्रीय रसद नीति बनाने वाली है

: इसमें चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव है

5. भारतीय रेल : India Union Budget 2020 in hindi

: 2019 में मोदी सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर लगभग 27000 किमी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ।

: भारतीय रेलवे India Union Budget 2020 in hindi के लिए प्रस्तावित एक बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता। यह रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल ट्रैक के साथ बनाया जाएगा।

: बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना प्रस्तावित; इस परियोजना के लिए बजट 18,600 करोड़ रुपये आवंटित करता है

: 2024 तक, सरकार 12 राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करेगी.

: UDAN योजना की मदद से 2024 तक 100 हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा.

: 2024 तक विमान के बेड़े को 1200 विमानों India Union Budget 2020 in hindi तक बढ़ाया जाएगा.

: परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन India Union Budget 2020 in hindi

6. ऊर्जा क्षेत्र :

: प्रीपेड स्मार्ट मीटर: राज्यों को मौजूदा ऊर्जा मीटर India Union Budget 2020 in hindi को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से बदलना होगा।

: बजट में पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

: राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार 16200 किमी से 27000 किमी तक किया जाएगा।

: निजी क्षेत्र द्वारा डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण India Union Budget 2020 in hindi के लिए एक नई नीति शुरू की जाएगी।

: भारत नेट को 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर से होम कनेक्शन से जोड़ने के लिए.

: भारत नेट कार्यक्रम के लिए बजट में 6000 करोड़ रुपये का आवंटन.

: यह 'क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग India Union Budget 2020 in hindi पर राष्ट्रीय मिशन' के लिए अगले 5 वर्षों में 8000 करोड़ रुपये प्रदान करता है।

ये कार्य भी: एक देखभाल की स्थिति...

: ’बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’: स्कूलों में लड़कियों का India Union Budget 2020 in hindi नामांकन लड़कों की तुलना में अधिक है।

: पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे

: मातृत्व में प्रवेश करने वाली कम उम्र की लड़कियों के मुद्दे को देखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा

: यह एससी और ओबीसी India Union Budget 2020 in hindi के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपये का आवंटन करता है

: यह एसटी विकास के लिए 53,700 करोड़ रुपये आवंटित करता है

: यह वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित करता है

कला और संस्कृति...

: सरकार 'भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान' एक डीम्ड विश्वविद्यालय India Union Budget 2020 in hindi के रूप में गठित करेगी.

: 5 पुरातात्विक स्थलों को शीर्षस्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है; ये साइटें हैं.

राखीगढ़ी, हरियाणा - हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश - शिवसागर, असम- धोलावीरा, गुजरात -आदिचनल्लूर, तमिलनाडु.

: सरकार रांची में एक जनजातीय संग्रहालय का निर्माणIndia Union Budget 2020 in hindi करेगी।

: बजट में संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

India Union Budget 2020 in hindi - पर्यटन क्षेत्र ...

टूरिज्म सेक्टर 7.8% से बढ़कर 1.88 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

India Union Budget 2020 in hindi - जलवायु ...

: आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा।

: 1 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों India Union Budget 2020 in hindi में स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने के लिए 4,400 करोड़ रुपये का आवंटन।

India Union Budget 2020 in hindi : बैंकिंग क्षेत्र...

: नागरिक उत्पीड़न के मामले से बचने के लिए, एक करदाता India Union Budget 2020 in hindi चार्टर को क़ानूनों में निहित किया जाएगा।

: बैंकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया जाएगा।

: यह आधिकारिक सांख्यिकी पर नई राष्ट्रीय नीति के निर्माण का प्रस्ताव करता है

: डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये India Union Budget 2020 in hindi तक बढ़ गया है।

: बैंकों में विनिवेश: आईडीबीआई बैंक में सरकार का हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचा जाएगा।

MSME और कॉर्पोरेट सेक्टर...

: बजट अधीनस्थ ऋण के संदर्भ में MSMEs के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करता है।

: एमएसएमई की ऋण पुनर्खरीद की खिड़की India Union Budget 2020 in hindi को एक वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

: सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियां अब अनिवासी निवेशकों के लिए खोली जाएंगी।

: कॉरपोरेट बॉन्ड में FPI की सीमा 15% हो गई है।

India Union Budget 2020 in hindi : रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण...

वित्त मंत्री सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। इस उद्देश्य के लिए, एलआईसी India Union Budget 2020 in hindi आईपीओ लॉन्च किया जाएगा।

नोट: कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ओवरहाल के लिए बजट कॉल India Union Budget 2020 in hindi जिसमें केंद्र सरकार का ऋण शामिल है जो बाजार उधार का हिस्सा नहीं है, हालांकि, धन व्यय के लिए उपयोग किया जाता है।