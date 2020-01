Weather Forecast : फिर शुरू होगा शीतलहर के साथ बारिश व तेजठंड का दौर, जानें 6 दिन तक का मौसम

भोपाल। मौसम weather में लगातार आ रहे बदलाव के बीच जहां इन दिनों मध्य प्रदेश सहित देश india के कई हिस्सों से तेज ठंड heavy cold गायब ही हो गई है। वहीं अगले कुछ समय में बर्फीली हवाओं icy winds के बीच मध्यप्रदेश के कई जिलों में ठंड की वापसी coming back हो सकती है।

इसके चलते Weather Forecast भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में 29 जनवरी से तापमान एक बार फिर गोता temperature dip लगाता दिख रहा है। जिससे 2 फरवरी तक राहत मिलने Unlikely to get relief की संभावना नहीं दिख रही है।

इससे पहले 26 जनवरी को आसमान कुछ खुला रहने के बीच सूर्य की रोशनी सीधे आने से मौसम में हल्की गरमी का अहसास घुलता दिखा।

वहीं इस दौरान एक बार फिर coming बारिश rain का दंश झेलने को मध्यप्रदेश at madhya pradesh के कुछ हिस्से मजबूर हो सकते हैं। यह बारिश 28 से 30 जनवरी Weather Forecast के बीच होने की संभावना है, इसमें मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के उत्तरी क्षेत्र प्रभावित रह सकते हैं।

वहीं अगले कुछ घंटों में Weather Forecast मध्यप्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने Lightning flashing के साथ बादलों के बीच ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं बन सकती हैं।

भोपाल मौसम का पूर्वानुमान : Weather Forecast ...

: 27 जनवरी Weather Forecast यानि सोमवार को तापमान 12 से 25.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

: जबकि 28 जनवरी Weather Forecast , मंगलवार को धुंध के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते यह 11° C जबकि अधिकतम में बढ़ौतरी के बीच तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

: 29 जनवरी Weather Forecast ,बुधवार को एक बार फिर न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे जाते हुए 9° C तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान में भी इस दिन गिरावट के आसार हैं।

: 30 जनवरी Weather Forecast , गुरुवार को तापमान में एक बार फिर कमी आएगी, जिसके चलते न्यूनतम तापमान 8° C से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदेशा है।

: 31 जनवरी Weather Forecast ,शुक्रवार को धुंध के बीच 9°C से 25 डिग्री सेल्सियस की बीच रहेगा।

: 1 फरवरी Weather Forecast , शनिवार को भी तापमान 31 जनवरी के आसपास ही रहने की संभावना है। जानकारों के अनुसार इस दिन भी तापमान 9 °C से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही झूलता रहेगा।

ऐसे समझें महत्वपूर्ण मौसम की विशेषताएं: Weather Forecast ...

मौसम विभाग के अनुसार आज की रात todays weather से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए एक ताजा और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ active western disturbance बहुत प्रभावित होने जा रहा है।

यह व्यापक रूप से व्यापक वर्षा / बर्फ Wide rain / snow पर काफी व्यापक रूप से फैलने की संभावना है / पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश / हिमपात के कारण जम्मु और काश्मीर पर बर्फ और 28 को हिमाचल प्रदेश जबकि 29 तारीख को उत्तराखंड में पड़ने की संभावना है।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार Weather Forecast 27 से 29 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली पर काफी तेज बारिश / गरज के साथ छींटे, Weather Forecast तेज प्रताप और राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश north madhya pradesh और पूर्वी भारत में बिखरे हुए।

अलग-अलग स्थानों पर प्रकाश और ओलावृष्टि के साथ-साथ गरज के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 27 वें से 29 वें दिन अधिकतम तीव्रता Weather Forecast के साथ 28 वें स्थान पर रहने की संभावना है।

पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलर...

पश्चिम पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलर Cyclone circular के रूप में पश्चिम की विषमता और समीपवर्ती जम्मु और काश्मीर के बीच 2.1 और 3.1 किमी ऊपर समुद्र Weather Forecast का स्तर बना हुआ है।

MP का मौसम Madhya Pradesh weather -

27 जून गरज के साथ ओलावृष्टि, हिराना, चंडीगढ और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि और प्रकाश की संभावना Weather Forecast के साथ और पूर्वी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने व आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।