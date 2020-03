20 से 31 मार्च तक रद्द रहेंगी 168 ट्रेनें, यात्रा करने से पहले देख लें ये लिस्ट

भोपाल. कोरोना वायरस (coronavirus) के लगातार मामले सामने आमने आ रहे हैं। देश में अभी तक कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या 171 हो गई है। बुधवार को एक दिन में ही 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुधवार को 28 नए मामले सामने आए। एक दिन में सामने आए संक्रमण के केसों की यह सबसे ज्यादा संख्या है। पश्चिम-बंगाल और पुडुचेरी में नए मामले सामने आए। वहीं, दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने ट्रेनें भी कैंसिल कर दी हैं।

168 ट्रेनें रद्द

इस बीच रेलवे ने 20 मार्च से 31 मार्च तक 168 ट्रेनें बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनें जबलपुर और हबीबगंज से होकर गुजरने वाली हैं। दूसरी तरफ रेलवे ने प्लेटफार्म टिकट की कीमत भी बढ़ा दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने स्टेशनों में भीड़ कम करने के लिए प्लेटफार्म टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए कर दी है।



एमपी की ये ट्रेनें हुईं रद्द

Indian Railways has cancelled 168 trains due to low occupancy in view of COVID19, from 20th March to 31st March. #Coronavirus pic.twitter.com/PHaQxCj2Wy