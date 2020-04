कोरोना वायरस: प्रदेश के 9 जिलों में पहुंचा संक्रमण, 11 दिनों में 119 मरीजों की पुष्टि, 8 की मौत

भोपाल. कोरोना वायरस के कारण भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लेकिन इसके बाद भी मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस का संक्रमण मध्यप्रदेश के 9 जिलों में पहुंच गया है। वहीं, मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा महज 11 दिनों में 119 हो गया है। अभी तक मध्यप्रदेश के 7 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज मिले थे लेकिन गुरुवार को प्रदेश के दो नए जिलों में भी संक्रमित मिलने से हंडकंप मच गया है।

14 more people have tested positive for #Coronavirus in Indore, taking the total number of cases to 89 in Indore: Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore ( 2.04.2020)

इन जिलों में पहुंचा कोरोना वायरस

मध्यप्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अकेले इंदौर में अभी तक 89 ममाले सामने आ चुके हैं।

इन दो जिलों में मिले नए संक्रमित

मध्यप्रदेश के मुरैना और छिंदवाड़ा में नए मामले सामने आए हैं। मुरैना में कोरोना संक्रमण की आशंका वाले 32 सैंपल में से 7 की रिपोर्ट में 2 केस पॉजीटिव मिले हैं। दोनों नगर निगम सीमा में वार्ड क्रमांक 47 के प्रेमनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। पति-पत्नी के कोरोना पॉजीटिव मामले सामने आने के बाद पूरे वार्ड को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ये परिवार दुबई से लौटा था। वहीं, छिंदवाड़ा में भी एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रशासन कोरोना पॉजिटिव मरीज को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है।



8 की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5, उज्जैन में 2 और खरगोन में 1 संक्रमित की मौत हुई है।





Madhya Pradesh: A 36-year-old man has tested positive for #coronavirus in Chhindwara. The district administration is trying to track the people he came in contact with.