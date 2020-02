IPS MEET 2020: सीएम बोले- पुलिस आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाए, सरकार देगी फंड

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि हमारे राज्य की चुनौतियां अलग हैं। पुलिस को अपने काम को आधुनिक टेक्नॉलाजी से लैस होना चाहिए। पुलिस खुद को टेक्नॉलाजी से जोड़ें, सरकार उन्हें फंड देगी।

यह बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित दो दिवसीय आईपीएस मीट के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार का चेहरा होती है। पुलिस की समाज के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश विविधताओं वाला प्रदेश है। यहां अनेकता में एकता भारत की ताकत है।

We should have the best technology in the country with the police force of Madhya Pradesh. It is your responsibility to bring in the best technology and assess the problems of future. And I assure you government is ready with all possible help: CM Shri Kamal Nath pic.twitter.com/VaJz6YkL74