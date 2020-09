इंस्पेक्टर की याद में IPS अधिकारी ने सुनाई पीएम को कविता, पीएम मोदी ने कहा- खाकी से रौब नहीं गर्व होना चाहिए

भोपाल. 'मैं खाकी हूं' ये कविता आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन मध्यप्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकरी आदित्य मिश्रा ने ये कविता पीएम मोदी के सामने पेश को तो पीएम मोदी भी इस कविता को गौर से सुनने लगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हैदराबाद के सरदार वल्‍लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से पास आउट होने वाले युवा आईपीएस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आदित्य मिश्रा ने पीएम मोदी को कविता सुनाकर कोरोना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए देवेन्द्र चंद्रवंशी का जिक्र कर उन्हें याद किया।

कोरोना को लेकर बात कर रहे थे पीएम मोदी

एकेडमी के 'दीक्षांत परेड' समारोह में पीएम मोदी ने युवा अधकारियों से उनके करियर और कोरोना काल को लेकर बातें कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश कैडर के युवा आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा ने कोरोना वॉरियर देवेंद्र चंद्रवंशी को याद किया और उनके लिए ''मैं खाकी हूं'' कविता सुनाई।

Aditya Mishra serves in the MP cadre. He shared a touching poem liked by an Inspector who was working with him.



