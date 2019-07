जिस IPS को कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाए थे जूते, उसने 25 साल बाद खुद बताई इस तस्वीर की सच्चाई

भोपाल. बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ( Aakash vijayvargiya ) की करतूत के बाद उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उस तस्वीर में कैलाश विजयवर्गीय ने एक अफसर के ऊपर जूते ( kailash shows shoe ) ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। उस अफसर का नाम प्रमोद फलणीकर ( IPS pramod phalnikar ) है, अभी एनएसजी में आईजी हैं। प्रमोद फलणीकर ने खुद अब इस तस्वीर की सच्चाई बताई है। हालांकि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी मानते हैं कि कैलाश ने जूते मारने के लिए ही उठाए थे।

बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की एक तस्वीर उनके बेटे की गुंडागर्दी के बाद लोग खूब शेयर कर रहे थे। साथ ही इस तस्वीर को शेयर कर बेटे आकाश से उनकी तुलना कर रहे थे। ये तस्वीर आज से करीब 25 साल पुरानी है। जिस अफसर को कैलाश विजयवर्गीय जूते दिखा रहे हैं, वो प्रमोद फलणीकर हैं। 1994 में फलणीकर की पोस्टिंग इंदौर में ही थी।

क्या कहा जा रहा है तस्वीर को लेकर

दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय आईपीएस प्रमोद फलणीकर के ऊपर जूता ताने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि इस आईपीएस की विजयवर्गीय ने 1994 में पिटाई की थी। साथ ही कई तरह की बातें की जा रही हैं।



प्रमोद फलणीकर ने बताई सच्चाई

तस्वीर में दिख रहे आईपीएस प्रमोद फलणीकर अभी एनएसजी में बतौर आईजी पोस्टेड हैं। तस्वीर वायरल होने के बाद उन्होंने इसकी सच्चाई बताई है। प्रमोद फलणीकर ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को गलत तरीके से पेश की जा रही है। अगर कोई किसी पर हमला करता है तो उस इंसान के चेहरे पर तनाव होता है। वहीं, अगर किसी पुलिस अधिकारी पर हमला होगा तो दूसरे अधिकारी शांत से खड़ा नहीं रहेंगे।

IG NSG, P Phalnikar on an old picture of BJP's Kailash Vijayvargiya & him doing rounds: If anybody attacks anybody there would be a lot of tension on the face of that person, posture would not be normal. In case of a police officer, colleague officers would not stand calmly.(1/2) pic.twitter.com/7hDSpYCWbk