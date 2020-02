दो बार बिग बॉस का ऑफर ठुकराने वाले 'बाहुबली' IPS का 'शिव तांडव', महाशिवरात्रि पर वीडियो हुआ वायरल

View this post on Instagram

दृषद्विचित्रतल्पयो र्भुजंगमौक्तिकमस्र जोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। तृणारविंदचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे ॥