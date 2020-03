IRCTC ने यात्रियों को किया अलर्ट, अब टिकट बुक करते वक्त न करें ये गलतियां

भोपाल। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। बीते दिनों आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) ने ट्विटर (Twitter) और फेसबुक (Facebook) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को कई तरह की सलाह जारी की है। जिसमें आईआरसीटीसी (IRCTC) ने कहा है कि पैसेंजर्स कभी भी IRCTC के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो लाखों रुपए की चपत खा सकते हैं।

कॉलों से रहें सावधान

रेलवे का साफ-साफ कहना है कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की ओर से दिए गए लिंक के माध्यम से डायरेक्ट मैसेज के जरिए अपनी जानकारी दें। रिफंड प्रक्रिया के लिए आईआरसीटीसी अपने यात्रियों को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास ऐसे कोई भी कॉल आता है , जिसे आईआरसीटीसी से बताया जा रहा है तो आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है।

Users are requested not to share their personnel details like mobile no. etc. on Open Platforms of Social Media. Indian Railways and IRCTC only seeks your details through Direct Message via the given link. IRCTC never call their users for refund process.