30 अप्रैल तक इन 3 प्राइवेट ट्रेनों की बुंकिग बंद, यात्रियों को मिलेगा रिफंड

भोपाल/ देशभर में लॉकडाउन के चलते रेलवे ने भी सभी ट्रेनें का परिचालन 14 अप्रैल तक रोक दिया था। इसके साथ ही IRCTC ने भी पहले बुकिंग को 21 दिनों के लॉकडाउन के अंत तक सस्पेड किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि IRCTC ने 30 अप्रैल तक अपनी 3 निजी गाड़ियों की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों में जिन्होंने बुकिंग कराई थी उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि देशभर में लगातार बढ़ रहे Covid-19 के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

IRCTC ने 30 अप्रैल तक अपनी 3 निजी गाड़ियों की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। इनमें से एक वाराणसी-इंदौर मार्ग पर चलने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन है। वहीं दो तेजस एक्सप्रेस के नाम से देश के दो रूटों पर चलती है। पहली लखनऊ-नई दिल्ली मार्ग पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस है और दूसरी अहमदाबाद-मुंबई मार्ग पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस है। हालांकि रेलवे अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों ने 15 से 30 अप्रैल 2020 के बीच इन ट्रेनों में बुकिंग कराई थी, उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा।

Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) has decided to suspend bookings for trains that are run by it, till 30th April. IRCTC runs three trains as of now, 2 Tejas trains and 1 Kashi Mahakal Express: IRCTC Spokesperson pic.twitter.com/7IC2LJekws