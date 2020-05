17 मई तक कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, सिर्फ इन 6 रूटों पर चलेंगी 'स्पेशल ट्रेनें', ये लोग कर सकते हैं सफर

भोपाल। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार (Government of India) ने लॉकडाउन (Lockdown Part-3) को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी को ध्यान में ऱखते हुए रेलवे ने भी अपनी पैसेंजर सेवाएं 17 मई की मध्यरात्रि तक के लिए स्थगित कर दी हैं। वहीं आपको ये भी बता दें रेल मंत्रालय ने 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' चलाए जाने का ऐलान किया था। जिसकी 1 मई से शुरुआत हो चुकी है।

Due to extension in lockdown, cancellation of all passenger train services, except shramik special trains, on Indian Railways is extended till 17th May 2020#IndiaFightsCarona pic.twitter.com/9EbTzSgswO