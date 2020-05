रेलवे का बड़ा कदम, AC ट्रेनों में टिकट के लिए नया नियम लागू, जानिए क्या है ये नियम

भोपाल। कोरोना वायरस के चलते बीते दो महीने से बंद पड़ी ट्रेनें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। बीते दिनों पहले ही भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जून से रेलवे रोज लगभग 200 और ट्रेनें चलाने जा रहा है।

आपको बता दें कि इन ट्रेनों में कई ट्रेनें भोपाल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इनमें हबीबगंज से चलने वाली शान-ए-भोपाल व जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। वहीं अब रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्वेशन पीरियड 30 की बजाए 120 दिन कर दिया है। ये नया नियम सभी स्पेशल ट्रेनों पर लागू होगा। यात्री अब चार महीने पहले यानी 120 दिन पहले से ही टिकट बुक करवा सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो इनमें ट्रेवल करना चाहते हैं।

Indian Railways has decided that for all trains notified to run, the advance reservation period (ARP) shall be incresed from 30 days to 120 days



Booking of Parcel and luggage shall also be permitted.https://t.co/raOxT9SfMU#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/9cJUcarUow