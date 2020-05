AC ट्रेनों में टिकट के लिए रेलवे ने बदल दिया है नियम, जान लें क्या है नया नियम

भोपाल। कोरोना वायरस के चलते बीते दो महीने से बंद पड़ी ट्रेनें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। बीते दिनों पहले ही भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जून से रेलवे रोज लगभग 200 और ट्रेनें चलाने जा रहा है।

आपको बता दें कि इन ट्रेनों में कई ट्रेनें भोपाल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इनमें हबीबगंज से चलने वाली शान-ए-भोपाल व जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। वहीं अब रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों की अडवांस रिजर्वेशन समय सीमा को 7 दिन के बजाय अब 30 दिन कर दिया है। इन ट्रेनों का संचालन 12 मई से राजधानी जारी है। रेलवे के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो इनमें ट्रेवल करना चाहते हैं। रेलवे ने 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के लिए यह फैसला लिया है।

इस समय मध्यप्रदेश के भोपाल शहर से दुरंतो ( सिंकदराबाद से निजामुद्दीन जाने वाली) और रतलाम से निकलने वाली स्पेशल ट्रेन में दिल्ली मुंबई राजधानी स्पेशल चल रही है, जिसमे यात्रियों का आना जाना जारी है। रेल मंडल के वाणिज्य विभाग के अनुसार इस समय राजधानी स्पेशल ट्रेन का लाभ यात्रियों को मिल रहा है। इन ट्रेन में टिकट आरक्षण करवाने के जो नियम है उसमे बदलाव करने का निर्णय हो गया है।

Indian Railways is presently running fifteen pairs of special Trains with effect from 12.05.20. For the convenience of the passengers, it has now been decided to revise certain terms and conditions of these 15 pairs of special trainshttps://t.co/8Jh5cc97Pu#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/KBz2Td32EN