भोपाल। कोरोना वायरस के चलते भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेनों को बंद करके रखा हुआ है। अभी केवल स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं। बात भोपाल की करें तो यहां पर शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस व जनशताब्दी एक्सप्रेस के अलावा अप-डाउन की 22 ट्रेनें रोज गुजरती हैं। वहीं अब जब फेस्टिवल टाइम आने वाला है तो, भारतीय रेलवे जल्‍द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की योजना है. दशहरा-दिवाली को देखते हुए रेलवे जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है।

More special trains are being planned, state governments are being consulted: Ministry of Railway. pic.twitter.com/pXPVwobdLT