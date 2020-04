श्रद्धांजलि / इरफान के निधन पर सिंधिया बोले- हमारे लिए बड़ा नुकसान, शिवराज और कमलनाथ भी हैं दुखी

भोपाल। जाने-माने अभिनेता इरफान खान का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। 53 वर्षीय इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे। वे एक सप्ताह से कोलोन इन्फेक्शन के चलते अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की हर दौड़ गई। इधर, मध्यप्रदेश में भी दिग्गज नेताओं ने इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

इरफान खान ने मध्यप्रदेश के पान सिंह तोमर के किरदार पर काम किया था। इस फिल्म के किरदार के लिए उन्हें अवार्डसे भी नवाजा गया था। उनकी हिन्दी मीडिय, बिल्लू बारबर, मकबूल जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड केसाथ ही टेलिविजन, हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया।

भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इरफान खान के निधन को लेकर ट्वीटकिया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के दुनिया को अलविदा कहने पर दुख व्यक्त किया है। सिंधिया ने लिखा है कि इरफान खान फिल्म इंडस्ट्रीज के बसे बेहतर कलाकारों में से एक थे।

Extremely saddened by the news. #IrrfanKhan was one of the finest actors of the Indian film industry. Undoubtedly, it’s a huge loss for us! I extend my heartfelt condolences to his family and close ones. pic.twitter.com/y2JIbb8qex