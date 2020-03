रविवार को देश में जनता कर्फ्यू, सुबह 7 से रात 9 बजे तक घर से बाहर ना निकले!

नई दिल्ली. पीएम नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को रात 8 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने आने वाले 22 मार्च को देश के लोग से जनता कर्फ्यू का पालन करने का अपील की है। उन्होंने कहा कि 22 मार्च को वे सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी सेवाएं अस्पताल और मीडिया की सक्रियता जरूरी है लेकिन जिन लोगों के लिए जरूरी नहीं है वे घर से बाहर ना निकलें।

Prime Minister Narendra Modi If possible, please call at least 10 people every day and tell them about the 'Janta Curfew' as well as the measures to prevent #coronavirus. https://t.co/CU3DoSOVub — ANI (@ANI) March 19, 2020

सजग रहना जरूरी



अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप घूमेंगे और आप कोरोना के संक्रमण में नहीं आएंगे, तो यह सोचना गलत है। क्योंकि ऐसा करके आप खुद को और अपने परिवारवालों को भी खतरे में डालेंगे।

Prime Minister Narendra Modi: I request people above the age of 60 to not venture out of their homes for the next few weeks. #Coronavirus https://t.co/nadoMrWmj2 — ANI (@ANI) March 19, 2020

तेजी से बढ़ता संक्रमण

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस माहामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम खुद तो संक्रमण से बचेंगे ही साथ ही दूसरों को भी बचाएंगे।



संबोधन के दौरान मोदी ने कहा कि आज तक मैंने आपसो जो मांगा है, आपने दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार आपलोग मुझे 2-4 हफ्ते दीजिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जितने भी देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, वहां देखा गया है कि शुरुआती कुछ दिनों के बाद संक्रमण का विस्फोट हुआ। ऐसे में सभी को बचने की जरूरत है।

Prime Minister Narendra Modi: Resolution and restraint is very important in combat against this global epidemic. As citizens, people need to strengthen their resolve to follow the advisories issues by state and central governments to fight #coronavirus. https://t.co/vU7VeaEDWq — ANI (@ANI) March 19, 2020

अब तक देश में कोरोना वायरस के 177 मामले

गौरतलब है कि भारत में अब तक देश में कोरोना वायरस के 177 मामले सामने हैं। वहीं अगर दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है जबकि अब तक 8800 लोगों की मौत हो चुकी है।