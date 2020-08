कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के झूठ का खुलासा, सोशल मीडिया में शेयर की थी पीएम मोदी के विमान की फर्जी तस्वीर

भोपाल. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने विवादित भाषण और ट्वीट के कारण सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर से विवादित फोटो शेयर की है। हालांकि इस फोटो को पीआईबी इंडिया ने झूठ बताया है।

शेयर की थी विमान की फोटो

जीतू पटवारी ने इस बार एक विमान के लग्जरी इंटीरियर की तस्वीर शेयर की थी। जीतू पटवारी ने दावा किया कि यह तस्वीर पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट के अंदर की है। इसके बाद यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने उसे शेयर किया। लेकिन चंद घंटों में ही उसकी सच्चाई सामने आ गई।

Claim - A twitter user has posted image of luxurious interior of an aircraft claiming it is PM @narendramodi's official aircraft #PIBFactCheck - The photo is of a private Dreamliner model by Boeing 787 and not of PM's aircraft #FakeNews pic.twitter.com/eTyhpBTpor