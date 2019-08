रामेश्वर के सपनों की उड़ान को मिले पंख, अब उसैन बोल्ट को देगा 'मात', बोला- सरकार का भरोसा नहीं तोड़ूंगा

भोपाल. मध्यप्रदेश के उसैन बोल्ट को नाम से रामेश्वर गुर्जर मशहूर हो गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उसके वीडियो को ट्वीट किए जाने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संज्ञान लिया। उसे प्रशिक्षण देने की बात कही। अब मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने रामेश्वर गुर्जर से भोपाल में मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि रामेश्वर को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार हर सुविधा मुहैया कराएगी।

दरअसल, मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले का रहने वाला रामेश्वर पिछले पांच सालों से दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। नंगे पांव सड़क पर दौड़ते हुए उसने दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर पिछले एक सप्ताह से रामेश्वर गुर्जर का यह वीडियो वायरल हो रहा थाा। शुक्रवार को मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो पोस्ट किया। उसके बाद रामेश्वर का वीडियो वायरल होने लगा। उसके बाद किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी, किसी से कहें कि इस धावक को मेरे पास लाए। मैं उसे एथलेटिक अकादमी में रखने की व्यवस्था करूंगा।

Sports Minister @KirenRijiju has assured all support to 24-yr-old Rameshwar Singh. He has been called to #SAI Bhopal,& will be joining the center shortly. His training requirements will be assessed & given support to make a career in sport. @RijijuOffice @IndiaSports #KheloIndia https://t.co/Qw1jigmfc5 — SAIMedia (@Media_SAI) August 17, 2019



जीतू पटवारी ने भोपाल बुलवाया

वहीं, फिर रामेश्वर गुर्जर को मदद करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार भी आगे आ गई। उच्च-शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शिवपुरी से रामेश्वर गुर्जर को भोपाल बुलवाया। यहां उन्होंने अपने आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि रामेश्वर गुर्जर को ट्रेंड करने के लिए हम सारी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। अगर इसमें खेल मंत्रालय के लिए फरफॉर्म करने का दम है तो हम पूरी मदद करेंगे।

Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari: The government will provide him all the facilities to train further. If someone has the potential to perform the sports ministry will always support them. pic.twitter.com/8lPWyOgXzW — ANI (@ANI) August 17, 2019

भरोसा नहीं तोड़ूंगा

जीतू पटवारी से मुलाकात के बाद धावक रामेश्वर गुर्जर ने कहा कि मैं चार-पांच साल से इसकी तैयारी कर रहा हूं। मैं देश के लिए मेडल जीतना चाहता हूं। सरकार ने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने का भरोसा दिया है। मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा। दरअसल, रामेश्वर गुर्जर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह सौ मीटर की दौड़ ग्यारह सेकंड में पूरा किया था।

MP:19-year-old Rameshwar Gurjar from Shivpuri Dist.,who was seen in a viral video sprinting barefoot 100 mtrs in 11 seconds,says,"I've been preparing for 4-5 yrs.I want to win a medal for the country.Govt has assured me of good training facilities.I won't break the govt's trust." pic.twitter.com/cu8CvMWczB — ANI (@ANI) August 17, 2019

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सीएम से की अपील

रामेश्वर के सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के बाद कांग्रेस के पूर्व महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उसके लिए ट्वीट की। उन्होंने सीएम कमलनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया कि शिवपुरी ज़िले के युवा धावक रामेश्वर गुर्जर ने नंगे पैर 11 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाकर समूचे देश को अचंभित कर दिया है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस होनहार युवा प्रतिभा को सरकार सही प्रशिक्षण दे तो निश्चित रूप से ये म..प्र व देश का नाम रोशन कर सकता है।

शिवपुरी ज़िले के युवा धावक रामेश्वर गुर्जर ने नंगे पैर 11 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाकर समूचे देश को अचंभित कर दिया है।



मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस होनहार युवा प्रतिभा को सरकार सही प्रशिक्षण दे तो निश्चित रूप से ये म..प्र व देश का नाम रोशन कर सकता है।@OfficeOfKNath pic.twitter.com/e0msok0nHe — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 17, 2019

गौरतलब है कि उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड 9.58 सेकंड में 100 मीटर का रिकॉर्ड है। रामेश्वर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र और राज्य की सरकार ने पहल की है, उससे तो यही लग रहा है कि रामेश्वर के सपनों को नई उड़ान मिलने वाली है। सरकारी मदद मिलने के बाद रामेश्वर को ही मेहनत करनी होगी।