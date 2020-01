जेपी नड्डा बने बीजेपी के 11वें अध्यक्ष, जानिए उस अध्यक्ष के बारे में जिसने मोदी को दिया था एमपी का प्रभार

भोपाल. जगत प्रकाश नड्डा ( जेपी नड्डा ) को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जेपी नड्डा ने अमित शाह की जगह ली है। अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्‌डा अभी राज्यसभा से सांसद हैं। वे भाजपा के संसदीय बोर्ड के सचिव भी हैं। अभी तक मध्यप्रदेश का एक नेता ही पार्टी का राष्ट्र्रीय अध्यक्ष बना है। बीजेपी के पांचवें अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे मध्यप्रदेश के थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्यप्रदेश के धार जिले में हुआ था।

इंदिरा गांधी ने ठाकरे के खिलाफ किया था प्रचार

कुशाभाऊ ठाकरे 1980 में खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और 3 दिन तक खंडवा में लगातार प्रचार किया था। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार के बाद कुशाभाऊ ठाकरे, कांग्रेस उम्मीदवार से 37 हजार तीन सौ छप्पन वोटों से अपना चुनाव हार गए थे।

भाजपा के पितृ पुरूष

कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा का पितृ पुरूष भी माना जाता है। मध्यप्रदेश में जनसंघ और भाजपा को स्थापित करने का श्रेय कुशाभाऊ ठाकरे को ही दिया जाता है।

1998 में बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष

कुशाभाई ठाकरे भाजपा के पांचवें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ठाकरे ने 1998 से 2000 तक पार्टी की कमान संभाली थी। कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि ठाकरे एक कुशल संगठक थे।

