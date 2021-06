कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए जितिन प्रसाद के लिए क्या बोले- ज्योतिरादित्य सिंधिया?

भोपाल। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya m scindia ) ने जितिन प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करने का स्वागत किया है। सिंधिया ने कहा है कि वे (जितिन प्रसाद) उनके छोटे भाई समान हैं। मैं उन्हें भाजपा में आने के लिए बधाई देता हूं। गौरतलब है कि सिंधिया और जितिन प्रसाद दोनों ही कांग्रेस की मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

बुधवार को भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जितिन प्रसाद (jitin prasad) मेरे छोटे भाई समान हैं, मैं पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी एवं अमित शाह जी के नेतृत्व में जितिन प्रसाद ने भाजपा में आने का जो फैसला किया, वो बहुत अच्छा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान मीडिया को दिया है। गौरतलब है कि सिंधिया तीन दिनों के लिए मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। बुधवार को वे सुबह भोपाल पहुंचे।

He is like my younger brother, and I welcome him to Bharatiya Janata Party (BJP). I congratulate him: BJP leader Jyotiraditya Scindia on #JitinPrasada joining BJP pic.twitter.com/hNkLIZDOB2