परिवार के साथ अरुण जेटली के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- फैमिली मेंबर खोया है

भोपाल. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। जेटली के दोस्त सिर्फ पार्टी में ही नहीं, विरोधी दलों में थे। जेटली की पार्टी से भले ही उनकी विचारधारा न मिले लेकिन अरुण जेटली से उनकी दोस्ती गहरी होती थी। पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर कहा कि हमने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है।

निधन के बाद अरुण जेटली का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा गया है। वहां बीजेपी समेत दूसरे दलों के नेताओं का भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना लगातार जारी है। कांग्रेस के महासचिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी भावुक नजर आए।

Delhi: Congress leader Jyotiraditya Scindia along with his family, Delhi CM Arvind Kejriwal & Deputy CM Manish Sisodia, pay tribute to former Finance Minister #ArunJaitley , who passed away earlier today. pic.twitter.com/FNtlDST38y

उनके अंतिम दर्शन से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि अरुण जेटली जी का असामयिक निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक विद्वान अधिवक्ता व प्रखर सांसद थे, जिनका व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशंसक था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज राष्ट्र ने अपने एक चमकते हुए सितारे को और मैंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है।

Arun Jaitley Ji’s demise is a huge loss to the nation. He was a brilliant lawyer and parliamentarian, whom I personally admired and from whom I have derived immense learning.



In him the nation has lost one of its leading lights and I have lost a family member. #ArunJaitley pic.twitter.com/gZIibW6DZ9