भोपाल/ मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार खतरे में हैं। कई विधायक अभी भी गायब हैं लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में छीनाछपटी का खेल चल रहा है। बीजेपी के कब्जे से आधी रात को बीएसपी विधायक रामबाई को कांग्रेस के दिग्गज नेता छुड़ाकर ले आए। एमपी में सियासी भूचाल को लेकर बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस का सियासी अंर्तकलह है।

सवाल इसलिए है कि दिग्विजय सिंह के आरोपों पर अभी कांग्रेस में ही एक मत नहीं है। दिग्विजय सिंह हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। सीएम कमलनाथ भी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस महासचिव और मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इन चीजों से बिल्कुल अंजान हैं। लेकिन बुधवार को उन्होंने सफाई जरूर दी है। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को ही ट्वीट कर दिया था कि कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी दिल्ली गई।

Congress leader Jyotiraditya Scindia to ANI on Congress allegation that BJP trying to buy Congress MLAs: It is an old practice of BJP, but they will not succeed, we all are together. There is no danger to the Madhya Pradesh Govt. pic.twitter.com/8k2w30LPyi