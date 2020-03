कांग्रेस छोड़ने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक चीज नहीं छोड़ी! वो है...

भोपाल/ बुधवार को ही दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को दिल्ली में शामिल होने के बाद गुरुवार को उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। उसके बाद वह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।



सिंधिया अब बीजेपी के हो गए हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज की चर्चा खूब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के बाद भी एक चीज नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड में यह चीज कॉमन थी जो राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट में कॉमन है। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी तस्वीरें आप देखेंगे तो वो कॉमन चीज आपको दिख जाएगी।



जैकेट है कॉमन

दरअसल, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्दी के मौसम में ज्यादातर हॉफ जैकेट ही पहनते हैं। दोनों एक समय में पक्के वाले दोस्त थे। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब सिंधिया की कांग्रेस में काफी अहमियत थी। दोनों एक ही कलर के जैकेट पहनते थे और उसका डिजाइन भी एक ही था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी हल्का ग्रीन कलर का जैकेट पहनते थे। चुनावी सभाओं से लेकर सदन के सत्र तक में दोनों ही एक ही कलर के जैकेट पहने नजर आते थे।

Met with Shri Jyotiraditya Scindia today. I welcome him to the BJP . His joining will help in further strengthening the party. I extend my best wishes to him in all his endeavours. @JM_Scindia pic.twitter.com/84nxoX71Ws